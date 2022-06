La novità da conoscere: Ryanair aumenta i voli da Torino per la prossima stagione invernale. Tutte le informazioni utili.

Mentre crescono i voli per l’estate, in vista della ripresa del trasporto aereo dopo le interruzioni per la pandemia, esce la programmazione dei voli per la prossima stagione invernale.

Le compagnie aeree, soprattutto quelle low cost, sono lanciate verso il ritorno a pieno regime dei viaggi in aereo. Nonostante le difficoltà legate al reperimento di piloti, stanno investendo molto sull’apertura di nuove rotte, basi e l’aumento delle frequenze dei voli già operativi.

Qui vi segnaliamo la nuova programmazione di Ryanair su Torino per la stagione invernale. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Ryanair aumenta i voli da Torino per la prossima stagione invernale

All’aeroporto di Torino Caselle apriranno tre nuove rotte gestite da Ryanair per la prossima stagione aerea invernale. Un aumento dei voli che conferma la volontà della compagnia aerea low cost di investire nell’aeroporto di Torino, dove lo scorso novembre aveva aperto una nuova base. La città è in espansione nel settore del turismo, grazie anche alla nuova popolarità acquisita con l’Eurovision Song Contest.

I tre nuovi voli, attivati da Ryanair con l’orario invernale, saranno tutti verso destinazioni estere, in Europa. Saranno diretti a Stoccolma, Vilnius e Manchester. Tre importanti collegamenti con le capitali di Svezia e Lituania e la città del Regno Unito, meta di turismo culturale e divertimento.

Con i nuovi voli, crescono i collegamenti tra Torino e la Gran Bretagna. Inoltre, vengono attivati per la prima volta i voli diretti con due Paesi finora non collegati al capoluogo piemontese.

Il primo collegamento ad essere attivato sarà quello con la città di Stoccolma. Il volo diretto Ryanair partirà da Torino il 2 novembre e avrà due frequenze settimanali, il mercoledì e il sabato. Come riporta Mole24.

Poi, seguirà il 5 novembre il volo per Manchester, che sarà una volta a settimana, il sabato. Infine, il volo per Vilnius, invece, decollerà il 1° dicembre, con due frequenze settimanali, il giovedì e la domenica.

I voli da Torino per le tre città del Nord Europa si possono già acquistare sul sito web di Ryanair. I biglietti sono lanciati al prezzo di promozione di 19,99 euro a tratta.