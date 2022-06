Meteo ponte 2 giugno: attenzione alle sorprese, il tempo in Italia

Le ultime previsioni aggiornate del meteo per il ponte del 2 giugno: attenzione alle sorprese. Cosa dobbiamo aspettarci dal tempo in Italia. Gli utlimi aggiornamenti.

Per il ponte del 2 giugno è in arrivo il gran caldo, dopo la pausa dei giorni scorsi seguita agli intensi temporali del weekend. Attenzione, però, non in tutta Italia avremo le stesse condizioni meteorologiche.

Il rialzo deciso delle temperature era stato già annunciato nei giorni scorsi, insieme a nuove piogge e nuovi temporali, che interesseranno alcune zone d’Italia.

Oggi, mercoledì 1° giugno inizia l’estate meteorologica e il tempo sarà prevalentemente estivo. Il solstizio d’estate, invece, sarà il 21 giugno.

Nel ponte del 2 giugno le temperature avranno una vera e propria esplosione, con punte massime fino addirittura a 36 gradi, in alcune zone del Sud Italia. Ecco tutto quello che bisogna sapere con le previsioni del tempo aggiornate.

Previsioni meteo ponte 2 giugno: attenzione alle sorprese

A inizio settimana è tornato l’anticiclone sull’Italia, dopo il maltempo del weekend. Anticiclone che ora si sta espandendo, portando bel tempo generale su gran parte d’Italia, con cieli soleggiati e rialzo delle temperature.

Le temperature aumenteranno notevolmente, fino a raggiungere valori molto elevati al Centro Sud. Non mancherà, tuttavia, il tempo instabile, che interesserà il Nord Italia, in particolare le zone alpine. I fenomeni si intensificheranno nel weekend. Come annuncia 3bmeteo.

Nella giornata di giovedì 2 giugno, Festa della Repubblica e inizio del lungo ponte del weekend, il tempo sarà soleggiato su gran parte d’Italia. Faranno eccezione alcune velature sulla Sardegna e il tempo variabile sulle Alpi, con cieli coperti, piogge e rovesci sparsi. Saranno interessate dalle precipitazioni soprattutto le Alpi centro orientali, con sconfinamento dei fenomeni fino alle Prealpi di Veneto e Lombardia. Il maltempo si attenuerà in serata.

La rimonta dell’anticiclone porterà a un forte aumento delle temperature. Se al Nord le massime raggiungeranno i 30° gradi, sarà al Sud che i termometri faranno un vero e proprio balzo in alto, con valori massimi fino a 36 gradi su Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Sulle coste il caldo sarà attenuato dalle brezze marine ma il clima sarà comunque afoso. L’afa sarà elevata in Pianura Padana.

Il caldo sarà ancora intenso al Centro Sud anche venerdì 3 giugno. Mentre al Nord il tempo sarà ancora variabile, con cieli più diffusamente nuvolosi o velati, piogge e temporali sulle Alpi, in estensione alle Prealpi e alle pianure. Le precipitazioni a livello locale potranno essere anche intense, con possibili grandinate.

Previsioni del weekend

Nel weekend del 4 e 5 giugno, il caldo aumenterà ancora per effetto del rinforzo dell’anticiclone africano. Le temperature saliranno soprattutto al Centro Sud, con punte massime fino a 40 gradi nelle zone interne della Sicilia.

Al Nord, invece, il caldo sarà attenuato dalle correnti umide provenienti dall’Atlantico che intensificheranno il tempo instabile, portando piogge e temporali non solo sulle Alpi ma anche sulla Pianura Padana. Potranno verificarsi temporali forti, con grandine.

Sul resto d’Italia il tempo sarà prevalentemente soleggiato, salvo il passaggio di qualche velatura.