L’evento da non perdere: domenica gratis al museo il 5 giugno, anche ai Musei Civici di Roma. Tutte le informazioni utili da conoscere.

Torna puntuale, il prossimo 5 giugno, prima domenica del mese, la domenica gratis nei musei di tutta Italia. Con una bella novità tutta da scoprire.

Il lungo ponte del 2 giugno, Festa della Repubblica, si concluderà il 5 giugno che sarà anche la prima domenica del mese. Come da consuetudine, ristabilita lo scorso aprile dopo lo stop di due anni per la pandemia, i visitatori potranno entrare gratuitamente in tutti i musei, monumenti, parchi archeologici e centri di cultura statali.

In questo mese, la domenica gratis al museo si arricchisce ulteriormente grazie all’ingresso gratuito anche in tutti i Musei Civici di Roma, che fanno capo alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali e non al Ministero della Cultura. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’iniziativa.

Domenica gratis al museo il 5 giugno

Come già accaduto nelle domeniche del 3 aprile e del 1° maggio, anche nella prima domenica di giugno, il 5 giugno, italiani e turisti stranieri potranno entrare gratuitamente in tutti i musei, monumenti, parchi archeologici e aree di interesse culturale e storico statali.

Si tratta dell’iniziativa della Domenica gratis al museo, che si tiene ogni prima domenica del mese. Introdotta nel 2014 dall’allora ministro Franceschini, l’iniziativa era stata modificata nel 2019, con l’introduzione di altri tipi di ingresso gratuito. Poi, a inizio 2020, tornato Franceschini alla guida del Ministero della Cultura, le domeniche gratuite al museo erano state ripristinate per essere, tuttavia, quasi subito interrotte a causa della pandemia di Covid-19.

Il grande ritorno è stato domenica 3 aprile, con la fine dello stato di emergenza il 1° aprile e il conseguente allentamento di molte misure restrittive, tra cui la cancellazione dell’obbligo di Green pass nei musei. Mentre l’obbligo di mascherina nei musei è stato eliminato il 1° maggio, sebbene la mascherina al chiuso sia ancora raccomandata, soprattutto in caso di assembramenti.

Musei Civici di Roma

La bella novità della domenica gratis al museo è che il 5 giugno anche i Musei Civici di Roma saranno a ingresso gratuito. Per tutti: romani, italiani e stranieri. Si tratta di un’ulteriore opportunità per visitare i tesori del nostro patrimonio culturale e artistico.

Perché i Musei Civici di Roma non sono statali, ma appartengono alla città di Roma e al suo Sistema di Musei. Dunque l’adesione alla domenica gratis al museo non è automatica. L’ingresso gratuito ai Musei Civici di Roma nella prima domenica del mese di giugno, comunque, era stato proposto già nel 2020, con la riapertura dei musei dopo i lunghi mesi di lockdown.

Dunque, domenica 5 giugno, tutti i visitatori, italiani e stranieri, potranno accedere gratuitamente non solo al Colosseo, ai Fori Imperiali e all’area archeologica del Circo Massimo, tutti monumenti statali, ma anche a tutti i Musei di Roma Capitale.

Tutti i Musei Civici di Roma Capitale:

Musei archeologici

Centrale Montemartini

Mausoleo di Augusto

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Musei Capitolini

Museo dell’Ara Pacis

Museo della Civiltà Romana

Museo delle Mura (Aureliane, ndr)

Museo di Casal de’ Pazzi

Museo di Scultura Antica “Giovanni Barracco”

Villa di Massenzio

Musei moderni

GAM – Galleria d’Arte Moderna di Roma Capitale

Musei di Villa Torlonia

Museo della Repubblica Romana e della Memoria Garibaldina

Museo di Roma in Palazzo Braschi

Museo di Roma in Trastevere (ex Museo del Folklore e dei Poeti Romaneschi)

Museo Napoleonico

Museo Pietro Canonica a Villa Borghese

Musei contemporanei

Casa Museo Alberto Moravia

MACRO – Museo d’Arte Contemporanea Roma

Museo Carlo Bilotti – Aranciera di Villa Borghese

Musei scientifici

Museo Civico di Zoologia

Planetario e Museo Astronomico

Per ulteriori informazioni: www.museiincomuneroma.it