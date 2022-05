By

Le origini del Mojito: chi lo ha inventato, quali sono le sue origini e gli ingredienti della ricetta di ieri e di oggi.

Arriva l’estate è si va alla ricerca di cocktail e bevande fresche. La storia del mojito è super interessante perché ci racconta le origini di uno dei drink emblematici dell’estate.

Le domande che riguardano le origini del mojito, come è nato e dove è stato inventato sono tante e finalmente siamo pronti a tuffarci nella bella stagione scoprendo tutto il possibile su questo cocktail. Così, quando lo ordineremo al bar, sarà una scelta ancora più consapevole, oltre che un ottimo spunto di conversazione!

Dove è stato inventato il mojito?

Il mojito ha le sue radici a Cuba anche se sul come è nato ci sono storie e versioni contrastanti. Si dice che il mojito sia stato creato dal El Draque, famoso corsaro inglese nel XVI secolo. All’epoca però gli ingredienti erano un po’ diversi perché c’era del rum non invecchiato di qualità scarsa (tutto dipendeva dalle disponibilità dell’epoca ovviamente) e poi lime, acqua, zucchero raffinato bianco e la solita hierba buena, ossia la menta!

Non possiamo dire però che questa sia ufficialmente la prima ricetta e non sappiamo nemmeno cosa abbia spinto la gente dell’epoca ad unire questi ingredienti dando vita al mojito.

La storia del mojito oggi: chi lo ha reso famoso?

E oggi? La storia del mojito ci dice chi lo ha proposto per primo? Non con certezza. Generalmente si attribuisce l’aver riportato in voga questo cocktail a Attilio De la Fuente, barman di Cuba. Altri invece affidano l’origine del moderno mojito a Angel Martinez che nel 1942 rilevò il locale Bodeguita del Medio.

Perché questo cocktail si chiama così?

Dubbi ci sono anche in merito all’origine del nome mojito. Perché si chiama così? Secondo alcune versioni ci si ricollega al mojo, un particolare tipo di condimento della cucina di Cuba. Oppure, un’altra versione riguarda il legame con la parola mojadito che vuol dire umido.

Quali sono gli ingredienti del mojito nella storia

Se, come vi abbiamo anticipato, all’inizio della sua storia il mojito veniva realizzato con un rum di scarsa qualità, oggi invece la tipologia di alcolico scelto è molto importante.

Ecco la ricetta di oggi.

4,5 cl di rum bianco cubano

2 cl di succo di lime (appena tagliato)

6 foglie di menta fresca

2 cucchiaini di zucchero di canna

Acqua minerale frizzante

E adesso?

Adesso non ci resta che ordinare un bel mojito al nostro bar di fiducia o nella località di villeggiatura in cui vi trovate e rilassarvi. La storia di questo cocktail è avvolta nel mistero e forse per capirla meglio basta fare qualche sorso!