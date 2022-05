Al via la nuova stagione di Snav: i traghetti per l’estate verso la Croazia e le isole minori italiane. Tutte le informazioni utili da conoscere.



Stanno per partire o sono appena partiti i traghetti di Snav per la stagione estiva. I collegamenti sono per la Croazia e per le isole minori italiane, come le Eolie. Si tratta di nuove opportunità di viaggio anche a prezzi economici e con offerte dedicate.

La stagione estiva dei traghetti di Snav è iniziata mercoledì 25 maggio con la partenza del collegamento da Ancona a Spalato, in Croazia.

Altri collegamenti estivi con le isole minori in Italia sono stati riattivati in questi gironi, mentre altre linee apriranno o saranno rafforzate a inizio giugno. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’offerta di Snav per l’estate e le promozioni da non perdere.

Snav: i traghetti per l’estate verso Croazia e isole minori italiane

Sono ripresi i collegamenti estivi dei traghetti Snav per la Croazia. Lo scorso 25 maggio è stata riaperta la rotta da Ancona a Spalato che avrà tre collegamenti a settimana da e verso ciascuna delle due città, fino al prossimo ottobre.

Le partenze da Ancona saranno il lunedì, mercoledì, venerdì alle ore 19.30. Mentre quelle da Spalato il martedì, giovedì e la domenica sempre alle 19.30. Nei mesi di luglio e agosto saranno aggiunte due partenze supplementari il sabato, una da Ancona e una da Spalato.

A bordo del cruise ferry Snav i passeggeri potranno imbarcare auto, moto e camper.

Invece, sabato 28 maggio sono riprese le partenze dei traghetti Snav da Napoli Mergellina diretti alle Isole Eolie. È prevista una partenza giornaliera alle 14.30 con direzione Stromboli, Panarea, Salina, Vulcano e Lipari. Mentre il traghetto per il ritorno dalle Eolie partirà al mattino per arrivare a Napoli alle ore 14.00 circa.

Poi, da giovedì 2 giugno cominceranno le partenze dei traghetti da Napoli e Ischia Casamicciola verso le Isole Pontine. I collegamenti saranno attivi nei weekend fino all’11 settembre. Sempre dal giugno, inoltre, saranno raddoppiati i collegamenti nel Golfo di Napoli con le isole di Procida e Ischia Casamicciola.

Per incentivare l’uso del traghetto, Snav lancia la promozione Happyday per le partenze verso la Croazia e le Isole Eolie, con offerta 2X1 e veicolo gratis. Un’occasione da non perdere.

Inoltre, la promozione è cumulabile con voucher Snav e la formula Zero pensieri, che prevede la cancellazione con rimborso del 100% fino a 48 ore prima della partenza. Una opportunità per prenotare in anticipo e in tranquillità, grazie alla possibilità di cambiare in prossimità del viaggio.

Per ulteriori informazioni: www.snav.it