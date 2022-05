Incredibile novità in Germania: solo 9 euro di abbonamento al mese per tutti i trasporti locali. L’iniziativa contro il caro benzina.

In Germania entra in vigore un piano straordinario per la mobilità che prevede il pagamento di un abbonamento mensile di soli 9 euro per utilizzare tutti i trasporti pubblici locali del Paese.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione, in un Paese dove i prezzi dei biglietti per il trasporto pubblico sono molto più elevati dei nostri.

L’iniziativa, lanciata dal governo tedesco e approvata dal parlamento, è stata ribattezzata “9 Euro Ticket” ed è stata ideata per far fronte al caro benzina di questi tempi. Il vantaggio, comunque, è evidente anche per l’ambiente. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

In Germania solo 9 euro di abbonamento al mese per i trasporti locali

Il governo tedesco ha deciso di incentivare l’uso del trasporto pubblico, invitando tutti i cittadini a lasciare l’automobile a casa, con l’introduzione dei biglietti a 9 euro, “9 Euro Ticket”. I 9 euro sono il costo dell’abbonamento mensile valido su tutti i mezzi di trasporto locale in Germania. L’iniziativa sarà in vigore per i mesi di giugno, luglio e agosto.

L’abbonamento di soli 9 euro al mese è valido su autobus, tram, metropolitane, treni S-Bahn, traghetti del trasporto pubblico locale e treni regionali in seconda classe. Mentre sono esclusi i treni a lunga percorrenza.

Il ticket di 9 euro si può utilizzare in tutta la Germania. Dunque, chi ha acquistato un abbonamento a Berlino potrà utilizzarlo anche sui mezzi di trasporto locali di un’altra città tedesca, anche di un altro Land.

Il governo tedesco ha introdotto anche un taglio delle tasse sui carburanti, sempre negli stessi mesi estivi, per contenere l’aumento del prezzo della benzina. Comunque, con la nuova iniziativa dei biglietti dell’abbonamento mensile a soli 9 euro per il trasporto pubblico locale, è chiaro che la linea intrapresa è quella di incentivare il più possibile l’uso dei mezzi pubblici.