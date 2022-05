Le ultime notizie su turismo e misure anti-Covid: la Grecia toglie l’obbligo di mascherine al chiuso. Una misura già annunciata. Tutte le informazioni utili.

Ancora nuovi allentamenti o cancellazioni di restrizioni sanitarie anti-Covid in vista dell’estate. In Grecia sta per finire l’obbligo di indossare mascherine protettive al chiuso.

L’abolizione della mascherina al chiuso in Grecia era stata annunciata già dallo scorso aprile. Ora il provvedimento è stato confermato dal governo.

Dal 1° giugno la mascherina non sarà più obbligatoria negli spazi pubblici al chiuso in Grecia. Con alcune eccezioni. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle nuove regole.

La Grecia toglie l’obbligo di mascherine al chiuso

Via le mascherine al chiuso in Grecia. La cancellazione dell’obbligo si aggiunge a quella del Green pass europeo (EU Digital Covid-19 Certificate) per i viaggiatori in arrivo dall’estero, eliminato già dal 2 maggio. Mentre in Italia sarà eliminato il 31 maggio.

La Grecia aveva già eliminato l’obbligo del modulo Passenger Locator Form, dallo scorso 15 marzo. Uno dei primi Paesi ad eliminarlo, dopo le cancellazioni alle restrizioni di viaggio nei Paesi nordici.

Il ministro della Salute greco, Thanos Plevris, ha annunciato che dal 1° giugno al 15 settembre non sarà più obbligatorio indossare le mascherine negli negli spazi pubblici al chiuso e nemmeno sui mezzi di trasporto con posti numerati. Come riporta La Stampa.

Invece, le mascherine saranno ancora obbligatorie sui mezzi di trasporto urbani, come autobus o metropolitana. L’obbligo, come in gran parte dei Paesi europei, resta anche negli ospedali, nelle strutture sanitarie e nelle case di riposo.

Il governo greco, comunque, raccomanda ancora l’uso della mascherina nei luoghi dove possono crearsi assembramenti.

In Italia la mascherina al chiuso e su tutti i mezzi di trasporto pubblico sarà eliminata dal 15 giugno. Mentre, in Francia è stata eliminata sui mezzi pubblici il 16 maggio (mentre non era più obbligatoria negli altri luoghi al chiuso dal 14 marzo); resta l’obbligo nelle strutture sanitarie.

Le autorità europee EASA – Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea ed ECDC – Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie hanno eliminato la raccomandazione dell’obbligo di mascherina in aereo a partire dal 16 maggio.

Per informazioni aggiornate sulle regole di viaggio in Grecia, consultate il portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/GRC