Spendere poco in una vacanza al mare vicino all’Italia è possibile. Ecco dove andare e quant’è la spesa

Un mare meraviglioso, addirittura è considerato uno dei più belli d’Europa, hotel e ristoranti, bar e locali, tante attività da fare e un delizioso lungomare dove passeggiare. State già pensando che un posto così farci una vacanza costi parecchio. E invece nient’affatto! In questo luogo a due passi dall’Italia si spende pochissimo!

Ma dove si trova questo posto così bello e così economico? Si trova in Albania al confine con la Grecia, proprio davanti all’isola di Corfù. La località si chiama Saranda e vi sorprenderà per la sua bellezza e per i suoi prezzi davvero low cost.

Il posto di mare più bello ed economico d’Europa: Saranda

L’Albania è una terra meravigliosa dove andare andare in vacanza: ha una natura lussureggiante, borghi incantevoli, un mare strepitoso e un popolo accogliente. E particolare da non sottovalutare è estremamente economica.

Nonostante ciò viene ancora snobbata dalla gran parte dei viaggiatori che le preferiscono mete più blasonate come la vicina Grecia, la Croazia o la Spagna. Ma è solo questione di tempo prima che il turismo di massa scopra l’Albania. E per allora i prezzi potrebbero subire un’impennata. Dunque approfittatene ora.

Quanto costa una vacanza a Saranda

Saranda si trova a due passi dal confine con la Grecia e proprio davanti all’isola di Corfù. Stesso mare della rinomata isola, stessi paesaggi, ma prezzi incredibilmente più bassi! Ma quando costa dunque una vacanza a Saranda?

Per arrivare a Saranda il modo più veloce e rapido è prendere un aereo per Tirana, la capitale dell’Albania. La maggior parte delle città italiane ha voli diretti per l’Albania e il costo del biglietto si aggira intorno ai 20 euro. Una volta arrivati a Tirana prendete un pullman per Saranda al costo di 12 euro. Potete anche decidere di noleggiare un auto così da avere la libertà di scoprire la costa albanese. I prezzi per una city car a noleggio è di circa 25 euro al giorno. E nelle località di vacanza molti noleggiatori non chiedono nemmeno la carta di credito!

Una volta arrivati a Saranda vi accorgerete subito che la vita è molto meno costosa che in Italia e in qualsiasi altra località di vacanza in Europa. Un caffè infatti costa appena 50 centesimi, un gelato piccolo 70 centesimi, una birra media 1.80 euro, un menù da Mc Donald’s 4 euro, una cena di pesce, abbondante e completa, 11 euro a testa!

Per quanto riguarda l’alloggio troverete differenti soluzioni: un hotel eccellente, 4 stelle, fronte mare in alta stagione con colazione inclusa e cancellazione gratuita costa per 2 persone appena 68 euro! E se volete risparmiare ancora si trovano appartamenti per 3 persone ad appena 40 euro a notte, ovvero 13 euro a persona! Gli appartamenti risultano essere la soluzione più economica e ce n’è davvero l’imbarazzo della scelta con giudizi su booking eccezionale e favoloso ad appena 20 euro a persona in piena estate.

E non pensate che Saranda sia solo un bel posto economico. Oltre ad un mare da favola ci sono molte attività da fare e località nei dintorni da vedere come visitare il Butrit National Park e la spettacolare Ksamil con il mare più azzurro del Mediterraneo, o Argirocastro, città Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO.

Un posto da sogno dunque a prezzi che non sembrano veri. Una vacanza al mare in Albania costa pochissimo ed è davvero uno spettacolo.