Perché scegliere Saranda, in Albania, per una vacanza da sogno che non ha nulla da invidiare alla vicina Grecia.

Perché non stravolgere un po’ le carte e decidere di abbandonare una meta classica e super quotata come la Grecia e optare invece per un viaggio in Albania? Anzi, una vacanza a Saranda? Non ci sono le stesse spiagge e panorami, direte voi. E invece vi sbagliate.

Vi sbagliate moltissimo soprattutto se, con un po’ di scaltrezza organizzate una vacanza a Saranda. Una città albanese al confine con la Grecia e situata proprio davanti a Corfù. Qui il paesaggio, le spiagge e il mare sono straordinari. Proprio come nella vicina e molto quotata culla della civiltà ellenica! Scopriamo allora tutto su Saranda: com’è il mare, come arrivare e quali sono le attrazioni più interessanti.

Saranda, perché fare una vacanza qui?

L’Albania è una meta di viaggi e vacanze. Forse non l’avete mai considerata come tale, ma invece dovete rivalutare tutto. Anche qui infatti ci sono spiagge meravigliose e panorami da mozzare il fiato. Ma se state cercando una città da sogno ciò che fa per voi è un viaggio a Saranda.

Situata all’estremo sud dell’Albania, Saranda è a circa 40 minuti dal confine con la Grecia. Inoltre, guardando la cartina, vedrete che è proprio davanti all’isola di Corfù. Per questo qui i paesaggi e il mare sono di tutto rispetto, anzi, sono bellissimi. Questa è una meta turistica da sempre apprezzatissima dagli albanesi, ma da poco anche i turisti europei hanno iniziato a scoprirla.

Cosa vedere nella località balneare al top dell’Albania

La città di Saranda è tutta da scoprire. In centro potrete passeggiare tra le caratteristiche vie della città, godendovi un lungomare tra i più belli di tutta l’Albania. Ma non mancano certo le bellezze culturali e architettoniche da scoprire. Questa è infatti anche un ottimo punto da cui partire per scoprire il parco archeologico di Butrinto, città ottomane, cascate, sorgenti…

Le spiagge di Saranda

Come avevamo anticipato Saranda è la meta giusta per chi vuole una vacanza in Albania, fingendo di essere in Grecia! Già perché qui le spiagge non hanno niente da invidiare a quelle vicine, anzi! Chiaramente più vi spostate dal centro più troverete piccole baie e zone tranquille. Le spiagge a nord della città sono un po’ più difficili da raggiungere perché le strade sono più tortuose e non in ottime condizioni. Meglio rivolgersi a sud: è qui che le spiagge di Saranda danno il meglio di sé. La spiaggia della Baia delle Cozze, quella del monastero e persino Ksamil, una delle più famose dell’Albania a soli 10 minuti dalla città.

Come arrivare a Saranda

Per raggiungere la destinazione della vostra vacanza dall’Italia basta prendere un aereo atterrando a Tirana e poi, noleggiando un’automobile, potete spostarvi. Ci vogliono circa 4 ore. In alternativa, se vi è più comodo, potete prendere un aereo per Corfù, e da qui prendere il traghetto che in un’ora vi porta a destinazione.

Altra alternativa, più comoda per chi parte dal sud Italia, è quella di prendere un traghetto da Brindisi, con auto al seguito, con destinazione Valona. Questo è il porto principale dell’Albania e dista solo 2 ore da Saranda.