By

Le ultime indicazioni di Enac: mascherina FFP2 obbligatoria su tutti gli aerei che volano in Italia. Le linee guida.

Caos mascherine in aereo, sono ancora obbligatorie oppure no? Le normative dei singoli Stati europei si sovrappongono alle nuove raccomandazioni delle autorità UE.

Come abbiamo visto, infatti, dal 16 maggio le autorità europee EASA – Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea ed ECDC – Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie hanno eliminato la raccomandazione dell’obbligo di mascherina in aereo.

Si tratta appunto di una raccomandazione, che i singoli Stati membri possono seguire oppure no. Alcuni Paesi europei hanno mantenuto l’obbligo di mascherina protettiva su tutti i mezzi di trasporto pubblico. Come l’Italia, dove l’obbligo rimarrà fino al 15 giugno. Altri lo hanno abolito da tempo, come Regno Unito, Irlanda, Paesi nordici.

La Francia ha abolito l’obbligo di mascherina sui tutti mezzi pubblici dal 16 maggio, proprio per adeguarsi alle nuove indicazioni europee.

Rimane il problema dei voli per l’estero, con Paesi di partenza e di destinazione che applicano regole diverse.

L’Enac, Ente nazionale per l’aviazione civile in Italia, fa chiarezza sulle regole riguardo alle mascherine da indossare in aereo. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Enac: mascherina FFP2 obbligatoria su tutti gli aerei che volano in Italia

La mascherina FFP2 resta obbligatoria “per i passeggeri e gli equipaggi dei voli operanti su territorio nazionale (la cui tratta preveda pertanto origine e destinazione in Italia), indipendentemente dal Paese di rilascio della licenza del vettore aereo”. Sono le disposizioni delle linee guida aggiornate, anticipate dall’agenzia Ansa.

L’Enac aggiunge anche che “per l’accesso e l’utilizzo di aeromobili gestiti da vettori aerei con licenza italiana è sempre obbligatorio indossare una mascherina FFP2, sia per i passeggeri che per il personale della compagnia aerea”.

Invece, per i voli su tratte internazionali, si applicano le regole in vigore nel Paese che ha rilasciato la licenza al vettore aereo.

Dunque, a bordo degli aerei che volano in Italia, con partenza e arrivo all’interno del territorio nazionale, sia che si tratti di una compagnia aerea italiana o straniera, le mascherine FFP2 sono ancora obbligatorie, fino al 15 giugno. Mentre su un volo di una compagnia aerea straniera che vola dall’Italia verso l’estero o viceversa, si applicano le regole del Paese che ha rilasciato la licenza alla compagnia.

Ad esempio, i passeggeri e l’equipaggio di un aereo Ryanair che viaggia entro i confini italiani avranno ancora l’obbligo di mascherina. Quelli di un volo Ryanair che dall’Italia viaggia verso Dublino o Londra, o viceversa, invece no.

Raccomandazioni

In ogni caso, Enac raccomanda sempre “l’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie negli spazi al chiuso pubblici ed aperti al pubblico“. In particolare per i passeggeri vulnerabili.

Per queste finalità, ai gestori degli aeroporti è raccomandato “di apporre idonea segnaletica, includendo informazioni relative al corretto utilizzo delle mascherine e di disporre, laddove possibile, distributori automatici di mascherine e altri dispositivi di protezione individuale in prossimità degli accessi al Terminal”.

Mentre alle compagnie aeree viene raccomandato di informare “in modo efficace i passeggeri circa le misure richieste a bordo degli aeromobili in modo tempestivo, nonché circa le regole e le misure sanitarie vigenti negli Stati di partenza e destinazione”.

Infine, ricordiamo i Paesi che ancora richiedono il Green pass europeo per entrare. Come l’Italia, fino al 31 maggio.