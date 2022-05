La novità da conoscere: Ryanair toglie le mascherine sui voli nell’Unione Europea. Tutte le ultime notizie.

Via le mascherine dai voli Ryanair che viaggiano nell’Unione Europea. La decisione della compagnia aerea low cost irlandese.

Una misura che non sorprende, poiché Ryanair ha semplicemente deciso di adottare la recente raccomandazione delle autorità UE di non richiedere più l’obbligo di mascherina protettiva a bordo degli aerei che viaggiano nell’Unione.

Una raccomandazione che insieme al nuovo protocollo sanitario entrerà in vigore il prossimo lunedì 16 maggio. Così come l’eliminazione delle mascherine dai voli Ryanair. Attenzione, però, non in tutti i Paesi e dunque non su tutti i voli la mascherina sarà eliminata. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle nuove regole sanitarie.

Ryanair toglie le mascherine sui voli nell’Unione Europea

Nei giorni scorsi, l’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) hanno aggiornato il protocollo congiunto sulla sicurezza sanitaria dell’aviazione nell’Unione Europea, eliminando la raccomandazione dell’obbligo di mascherine a bordo degli aerei e negli aeroporti. Una raccomandazione diretta agli Stati membri dell’Unione Europea che comunque restano liberi di decidere in autonomia.

La compagnia aerea Ryanair ha approfittato subito delle nuove regole per togliere l’obbligo di mascherine a bordo dei suoi voli che viaggiano nella UE. Come già accade da tempo per i voli nel Regno Unito.

Come abbiamo accennato, tuttavia, la mascherina non sarà eliminata da tutti i voli perché in alcuni Paesi europei, come in Italia, è ancora obbligatoria. Le nuove regole sulle mascherine, pertanto, saranno applicate in modo differente a seconda del Paese di destinazione o di partenza dei voli. Se si viaggia da o verso un Paese in cui è ancora in vigore l’obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto, e dunque anche in aereo, sarà necessario indossarla. Anche sui voli di Ryanair.

L’allentamento delle restrizioni sanitarie procederà ancora a macchia di leopardo. Fino all’estate, quando si conta che in gran parte dei Paesi europei, Italia inclusa, tutte le limitazioni anti-Covid saranno eliminate.

L’obbligo di mascherina su tutti i mezzi di trasporto, come in alcuni luoghi al chiuso, in Italia terminerà il 15 giugno prossimo. Non dovrebbe essere prorogato. Mentre in Grecia il 1° giugno, come da provvedimenti già annunciati.

Al momento, altri Paesi europei che richiedono la mascherina sui mezzi di trasporto e dunque anche in aereo sono Austria, Germania, Portogallo e Spagna.

Invece, la Francia ha deciso di adeguarsi alla nuova raccomandazione di EASA ed ECDC e da lunedì 16 maggio non richiederà più la mascherina sugli aerei né su tutti gli altri mezzi di trasporto. Dunque, chi volerà tra Regno Unito e Francia potrà viaggiare senza indossare la mascherina.