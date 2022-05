Ultime novità su Mascherine e aerei: in Italia rimane l’obbligo. Le notizie da conoscere.

Come da regole introdotte in Italia a fine aprile, l’obbligo di indossare la mascherina FFP2 a bordo degli aerei resterà in vigore fino al 15 giugno prossimo. Non sono previsti cambiamenti nell’immediato.

Nonostante l’eliminazione della raccomandazione dell’obbligo di mascherina protettiva a bordo degli aerei e negli aeroporti dell’Unione Europea, in Italia l’obbligo resterà.

Come avevamo detto, infatti, la decisione finale spetta ai singoli Stati. L’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA) e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) danno solo delle raccomandazioni. Il nuovo protocollo sanitario sulla sicurezza dell’aviazione in Europa, adottato dai due enti, entrerà in vigore il 16 maggio. Gli Stati europei potranno decidere liberamente di seguirlo oppure no. Ecco cosa bisogna sapere.

Mascherina in aereo: in Italia rimane l’obbligo

L’annuncio sulla fine dell’obbligo di mascherine a bordo degli aerei che viaggiano in Unione Europea ha suscitato grande attenzione. Questo, tuttavia, non comporta la fine immediata dell’obbligo, non ovunque almeno.

Le regole dei protocolli sanitari, predisposti dall’Agenzia dell’Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), sono solo delle raccomandazioni. Gli Stati europei possono decidere se seguirle oppure no.

Sulla questione delle mascherine in aereo, dunque, ogni Stato dell’UE continuerà ad applicare le proprie regole. Alcuni Stati europei, come quelli nordici, hanno già abolito tutte le restrizioni anti-Covid, compresa la mascherina sui mezzi di trasporto pubblico, dunque anche in aereo. Altri, invece, come l’Italia hanno deciso di mantenere ancora l’obbligo di mascherina sugli aerei e sugli altri mezzi pubblici. In Italia l’obbligo sarà in vigore fino al 15 giugno, in Grecia fino al 1° giugno.

Altri Paesi che hanno mantenuto l’obbligo di mascherina in aereo e sui mezzi di trasporto sono Austria, Germania, Portogallo e Spagna.

La Francia, invece, ha deciso di adeguarsi alle nuove raccomandazioni europee e abolirà l’obbligo di mascherina a bordo degli aerei e su tutti gli altri mezzi pubblici da lunedì 16 maggio. in Francia l’obbligo di mascherine al chiuso era stato eliminato già dal 14 marzo, con le uniche eccezioni di ospedali, strutture sanitarie e mezzi pubblici. Ora quest’ultima eccezione sarà eliminata a breve.