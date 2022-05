Le ultime notizie per i viaggiatori: Israele elimina l’obbligo di tampone molecolare all’ingresso, le nuove regole di viaggio da conoscere.

Buone notizie sul fronte degli allentamenti delle restrizioni di viaggio anti-Covid. Israele ha deciso di eliminare l’obbligo di tampone molecolare PCR per tutti gli stranieri che entrano nel Paese.

Si tratta di una importante e ulteriore riduzione delle misure sanitarie restrittive, dopo che nei mesi scorsi Israele aveva aperto i suoi confini anche ai viaggiatori non vaccinati, ma con obbligo di tampone molecolare PCR, sia prima della partenza che all’arrivo in aeroporto, con isolamento in attesa del risultato.

In un primo momento è stato eliminato l’obbligo di tampone molecolare prima partenza, è sufficiente un test antigenico. In seguito, verrà tolto anche il tampone PCR all’arrivo in Israele. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle nuove regole di viaggio del Paese.

Israele elimina l’obbligo di tampone molecolare all’ingresso

Lo Stato di Israele dice addio al tampone molecolare PCR per i viaggiatori stranieri che entrano nel Paese. Una importante semplificazione delle regole di viaggio per i turisti. Addio al tampone molecolare ma non al tampone in generale.

Dal 10 maggio, infatti, i viaggiatori stranieri che vogliono visitare Israele devono comunque sottoporsi a un tampone con risultato negativo ma sarà sufficiente il test antigenico effettuato nelle 24 ore prima della partenza. Le autorità israeliane precisano che il test doverà essere eseguito in farmacia o in un centro certificato. Poiché non saranno ammessi i test fai da te a casa. Come riporta TTG Italia.

Naturalmente, chi vuole, può ancora effettuare il tampone molecolare, entro le 72 ore prima della partenza. Il tampone PCR non è più obbligatorio ma resta facoltativo.

Poi, dal 20 maggio le regole di viaggio in Israele saranno ulteriormente semplificate. Da questa data infatti, non sarà più richiesto il tampone PCR all’arrivo in aeroporto. Tampone per il quale era richiesto anche un isolamento di alcune ore in aeroporto in attesa del risultato.

Ricordiamo, poi, che per entrare in Israele ai viaggiatori internazionali è richiesta ancora l’assicurazione sanitaria, con la copertura di spese per Covid. Inoltre, entro le 48 ore che precedono la partenza, i viaggiatori dovranno compilare l’Entry Statement Form, una sorta di Passenger Locator Form richiesto da Israele.

Sebbene alcune restrizioni, come il test all’ingresso, restino ancora in vigore, dai prossimi giorni viaggiare in Israele sarà molto più facile. Grazie anche ai nuovi voli offerti dalle compagnie aeree, con rotte in partenza dagli aeroporti di Milano e Roma, Venezia, Napoli, Catania e Bari.

Per informazioni di viaggio su Israele sempre aggiornate, consultate la scheda del Paese sul sito della Farnesina Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/ISR