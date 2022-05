Vi segnaliamo le Bandiere Blu dei laghi 2022: ecco tutte le località premiate, le migliori spiagge di lago. Le informazioni utili.

Dopo aver segnalato le località di mare che hanno ottenuto la Bandiera Blu 2022 nelle regioni italiane più premiate, passiamo alle spiagge di lago. Anche i laghi balneabili, infatti, ricevono l’ambito vessillo per le loro spiagge e i servizi offerti ai turisti.

Tra le Bandiere Blu 2022, ben 17 sono le località di lago premiate per le loro spiagge, le acque pulite, l’accessibilità, la tutela dell’ambiente e i servizi turistici. Di queste località una è un nuovo ingresso, Cannobio, sul Lago Maggiore, in Piemonte. Si tratta di un rientro, perché la località aveva perso la Bandiera Blu nel 2021.

Di seguito, vi riportiamo l’elenco completo dei Comuni di lago e delle loro spiagge che hanno ricevuto la Bandiera Blu 2022.

Bandiere Blu laghi 2022: tutte le località premiate, le migliori spiagge di lago

Come abbiamo già visto, è la regione Trentino Alto Adige la regina delle spiagge di lago in Italia, al primo posto con il più alto numero Bandiere Blu, ben 10, tutte confermate quelle dello scorso anno. Così come la Liguria lo è per le spiagge di mare.

Le altre regioni premiate per almeno una località sono: Abruzzo, Lazio, Lombardia e Piemonte.

Ecco l’elenco delle località e delle spiagge di lago italiane premiate con le Bandiere Blu 2022, suddivise per regione e provincia.

Abruzzo

Accanto alle Bandiere Blu alle sue località di mare, la regione conferma anche quelle che già aveva per due comuni e due laghi.

Provincia dell’Aquila

Scanno – Spiaggetta di Scanno località Acquevive, Parco dei Salici (Lago di Scanno)

– Spiaggetta di Scanno località Acquevive, Parco dei Salici (Lago di Scanno) Villalago – Villalago (Lago di San Domenico)

Lazio

Confermata la Bandiera Blu per il Lago di Bracciano.

Provincia di Roma

Trevignano Romano – Via della Rena (Lago di Bracciano)

Lombardia

La regione mantiene la sua unica Bandiera Blu, sul Lago di Garda.

Provincia di Brescia

Gardone Riviera – Spiaggia Lido, Spiaggia Casinò (Lago di Garda)

Piemonte

La regione mantiene le due Bandiere dello scorso anno e riconquista quella per la spiaggia di Cannobio.

Provincia di Novara

Gozzano – Lido di Gozzano (Lago di Gozzano)

Provincia di Verbano-Cusio-Ossola

Cannobio – Lido (Lago Maggiore)

– Lido (Lago Maggiore) Cannero Riviera – Lido (Lago Maggiore)

Trentino

Tutte confermate le Bandiere Blu di lago già assegnate alla provincia di Trento.