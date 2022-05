Regina del mare d’Italia, ecco le Bandiere Blu della Liguria 2022: tutte le spiagge premiate e più belle. Le acque più pulite e i servizi migliori. Tutte le informazioni.



La Liguria si conferma nuovamente la regione al top in Italia per il numero di Bandiere Blu ottenute. Un primato incontrastato negli anni, che si consolida anche quest’anno.

Non c’è storia, La Liguria sbaraglia ancora tutte le altre regioni d’Italia per le Bandiere Blu ricevute, anche nel 2022. La regione è salda al primo posto della classifica, grazie all’elevato numero di Bandiere, ben 32, tutte confermate, che stacca nettamente quelle della altre regioni. Al secondo posto, infatti, si piazzano le regioni con 18 Bandiere. Una differenza di 14 vessilli, difficile da colmare. Non quest’anno, almeno.

Di seguito vi proponiamo l’elenco di tutte le località premiate in Liguria, quelle con le spiagge più belle, più pulite, accessibili e dotate di tutti i servizi.

Bandiere Blu Liguria 2022: tutte le spiagge premiate e più belle

Le Bandiere Blu 2022 continuano ad incoronare la Liguria come regina delle spiagge d’Italia. Non perché altrove non ce ne siano di belle, anzi, ma non tutte hanno quella combinazione di spiagge belle e ben tenute, mare pulito, lidi accessibili, tutela ed educazione ambientale, percorsi pedonali e ciclabili e tutti i servizi per i turisti che hanno invece le spiagge liguri. Tanti, infatti, sono i parametri da soddisfare per ottenere l’ambito vessillo.

Quest’anno, la Liguria conferma tutte le 32 le Bandiere Blu che aveva già dal 2021. Non ci sono uscite né nuove entrate. Mantiene il suo primo posto assoluto nella classifica delle regioni più premiate. Seguono al secondo posto, con 18 Bandiere ciascuna, Campania, Toscana e Puglia.

Qui sotto trovate l’elenco completo, per ciascuna provincia, dei Comuni e delle spiagge liguri che hanno confermato la Bandiera Blu quest’anno.

Genova

Chiavari – Zona Gli Scogli, Spiaggia Porto

– Zona Gli Scogli, Spiaggia Porto Lavagna – Lungomare

– Lungomare Camogli – Spiaggia Camogli, San Fruttuoso

– Spiaggia Camogli, San Fruttuoso Moneglia – Levante, Centrale, La Secca

– Levante, Centrale, La Secca Santa Margherita Ligure – Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana, Paraggi

– Punta Pedale, Zona Milite Ignoto, Scogliera Pagana, Paraggi Sestri Levante – Baia Portobello, Baia delle Favole (nord-sud)

Imperia

Taggia – Arma di Taggia

– Arma di Taggia Imperia – Spianata Borgo Peri, Borgo Marina

– Spianata Borgo Peri, Borgo Marina Riva Ligure – Centro

– Centro Sanremo – Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, BAIA CAPO PINO

– Tre Ponti, Imperatrice, Bussana, BAIA CAPO PINO San Lorenzo al Mare – U Nostromu/Prima Punta, Baia delle Vele

– U Nostromu/Prima Punta, Baia delle Vele Santo Stefano al Mare – Baia Azzurra, Il Vascello

– Baia Azzurra, Il Vascello Bordighera – Litorale

– Litorale Diano Marina – Diano Marina

La Spezia

Bonassola – Lato Est e Lato Ovest

– Lato Est e Lato Ovest Ameglia – Fiumaretta

– Fiumaretta Lerici – Eco del Mare, San Giorgio, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella

– Eco del Mare, San Giorgio, Colombo, Lido, Fiascherino, Baia Blu/Marinella Levanto – La Pietra, Ghiararo

– La Pietra, Ghiararo Framura – Spiaggia La Vallà-Apicchi, Fornaci

Savona