By

Per tutti gli appassionati di buona cucina e arte: Enogastronomica 2022, un weekend di degustazioni d’autore a Firenze. Tutte le informazioni utili.

Nel weekend dal 13 al 15 maggio torna a Firenze l’evento enogastronomico del mese che unisce buona cucina e arte, tra botteghe artigiane e colline fuori città. Non perdetevi Enogastronomica 2022.

Gustare ottimi piatti della tradizione culinaria fiorentina preparati da chef rinomati, nell’ambiente raccolto e affascinante della bottega artigiana. Dove la buona cucina si unisce all’antica sapienza della creazione artistica. Oppure partecipare a degustazioni sulle splendide colline che circondano Firenze.

Sono le iniziative impedibili di Enogastronomica 2022, l’evento che propone eccellenze gastronomiche nei luoghi del prestigioso artigianato fiorentino e nei dintorni della città. Per una esperienza sensoriale unica e per apprendere nuove conoscenze. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’evento.

Vi ricordiamo anche l’evento Primavera del Prosecco Superiore, sulle colline di Conegliano Valdobbiadene.

Enogastronomica 2022: weekend di degustazioni d’autore a Firenze

Nei giorni di venerdì 13, sabato 14 e domenica 15 maggio la città di Firenze e le colline circostanti si animeranno con Enogastronomica 2022, l’evento che unisce le specialità della cucina fiorentina all’arte e artigianato locali, insieme alla bellezza del suo straordinario paesaggio.

Un’occasione unica: gustare ottimi cibi e vini, con piatti preparati da chef importanti, in ambienti insoliti e suggestivi, spesso chiusi al pubblico.

I partecipanti a Enogastronomica 2022 potranno assistere alla creazione di una lama pregiata, prima di vederla in azione nelle mani di uno chef di talento, oppure di una fragranza ispirata a una cucina stellata. Potranno imparare a conoscere i segreti della della lavorazione della “pietra di luna” e accostarla alle sfumature dell’olio extravergine d’oliva. Avranno anche l’opportunità di ammirare l’antica arte giapponese Suminagashi, per decorare la carta con l’inchiostro fluttuante, e allo stesso tempo un pecorino in crosta d’oro. Sono queste alcune delle esperienze proposte nel weekend dal 13 al 15 maggio da Enogastronomica 2022.

Un modo suggestivo e originale di gustare le specialità enogastronomiche di Firenze e del suo territorio, all’interno di laboratori, atelier, botteghe e aziende artigiane. Luoghi che apriranno le loro porte ai visitatori, anche per la prima volta, mostrando le loro creazioni e svelandone alcuni segreti.

Non solo botteghe in città. L’evento si svolgerà anche fuori Firenze, sulle colline dei dintorni, fino al Chianti e al Mugello, in Valdisieve e nella zona di Empoli.

Una tre giorni per celebrare la produzione artigianale toscana, dall’alta cucina all’alto artigianato. Con l’opportunità di incontrare chef, artisti, designer e produttori di cibi e vini di eccellenza della Toscana.

Tra le specialità gastronomiche, il pubblico potrà gustare vini e distillati, birre in edizione limitata, formaggi pregiati, originali salumi di pesce e insaccati di lunga tradizione, caffè mono origine e nobile cioccolato sapientemente lavorato in Toscana.

Le degustazioni d’autore di Enogastronomica 2022 propongono diciannove appuntamenti gourmet, da prenotare online, con piatti prepararti da quindici chef dei più rinomati ristoranti fiorentini, in quindici luoghi inediti.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sul programma: enogastronomica.org