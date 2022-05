Spiagge Bandiere Blu 2022 in Sardegna: ecco le destinazioni più belle delle Maldive

Siete pronti a scoprire tutte le spiagge Bandiera Blu 2022 in Sardegna? Tenetevi forte perché sono delle location che non hanno niente da invidiare alle Maldive

Dobbiamo essere onesti. Tutti abbiamo questo desiderio nascosto di partire e volare alle Maldive per rilassarci in un panorama da cartolina. Ma non dobbiamo in realtà andare dall’altra parte del mondo vista la bellezza delle spiagge della Sardegna.

Spiagge che hanno ottenuto anche molti riconoscimenti! Le spiagge Bandiera Blu della Sardegna per il 2022 sono infatti moltissime. Scopriamo allora insieme le località premiate con il sigillo della Fee, la Fondazione per l’educazione ambientale, nella nostra bellissima isola e, soprattutto, monitoriamo bene le destinazioni per la nostra prossima vacanza che non avrà niente da invidiare alle Maldive.

Sardegna: tutte le spiagge Bandiera Blu 2022

Le Spiagge Bandiera Blu 2022 e il relativo annuncio sono, ogni anno, una sorta di evento per il mondo del turismo! Le varie regioni aspettano con ansia questo annuncio nella speranza che i viaggiatori delle località premiate aumentino, portando con sé un ovvio incremento del turismo. Vediamo allora le località premiate con la Bandiera Blu in Sardegna per quest’anno!

Sassari: qui troviamo ben due terzi delle spiagge più belle e pulite del 2022. Le località premiate sono: Badesi, Castelsardo, Sorso, Sassari, Santa Teresa Gallura, Aglientu, Trinità d’Agultu e Vignola, La Maddalena, Palau, Budoni. Proprio Budoni è la novità del 2022, un nuova entrata nella classifica!

Le altre Bandiere Blu 2022 della Sardegna le troviamo poi a: Oristano, Tortolì e Bari Sardo, Quartu Sant’Elena e Sant’Antioco.

Nella graduatoria definita dei porticcioli troviamo poi:

Cala Gavetta (La Maddalena)

Porto turistico comunale di Palau (Palau)

Porto di Santa Teresa Gallura (Santa Teresa Gallura)

Marina dell’Orso di Poltu Quatu (Arzachena)

Porto Cervo Marina (Arzachena)

Marina di Porto Rotondo (Olbia)

Marina di Portisco (Olbia)

Porto turistico di Castelsardo (Castelsardo)

Marina di Capitana (Quartu)

I criteri per eleggere le Bandiere Blu 2022 in Sardegna

Ma come sono state elette le Bandiere Blu 2022 in Sardegna? La Fee ha spiegato che oltre alla bellezza e alla pulizia delle acque, anche per quest’anno molti “punti” sono andati a quelle spiagge che hanno messo in atto delle politiche green e di rispetto ambientale per promuovere il turismo green. Valorizzazione delle aree naturalistiche, così come l’accesso al mare per tutti, sono ad esempio alcuni dei criteri che hanno portato alla premiazione delle spiagge della Sardegna con la Bandiera Blu 2022!