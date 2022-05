Vi proponiamo la nostra guida di Torino: alla scoperta della città regale e gourmet. Tutte le informazioni utili.

La città di Torino in questi giorni è sulla bocca di tutti e piena di tanti giovani provenienti da tutta Europa, e non solo, per l’evento dell’anno: l’Eurovision Song Contest.

Conviene approfittarne per conoscere qualcosa in più e scoprire le bellezze della città, capoluogo del Piemonte, che storicamente è stata la prima capitale d’Italia.

Torino è una città regale, elegante e sontuosa, con un ricco patrimonio culturale e una prestigiosa tradizione gastronomica. Attraversata da grandi viali e lunghi portici che ricordano un po’ Parigi e la grandeur francese, a cui la città è legata, Torino offre moltissimo ai visitatori di tutti i tipi: arte, storia, cultura, musica, divertimento, sport e ottima cucina.

Vi proponiamo la nostra guida di Torino, per imparare a conoscere la città e scoprire le sue bellezze.

Guida di Torino: alla scoperta delle città regale e gourmet

Torino è il capoluogo della Regione Piemonte, si trova nella Pianura Padana occidentale ed è attraversata dal fiume Po, e da fiumi Stura di Lanzo e Dora Riparia. Quarta città italiana per popolazione, Torino è circondata da una spettacolare corona di montagne che disegnano il suo orizzonte: il Monviso, dove nasce il Po, il Rocciamelone, poi i massicci del Gran Paradiso, del Monte Bianco, del Monte Rosa e il Cervino.

I primi insediamenti hanno origini antichissime, risalenti al III secondo a.C,, poi la città divenne colonia romana, come il resto d’Italia subì le invasioni barbariche e varie dominazioni. Diventò signoria dei Savoia nell’XI secolo, poi ducato, quindi capitale del Regno di Sardegna dal 1720 e infine prima capitale del Regno d’Italia, dal 1861 al 1865, con l’unificazione d’Italia.

Torino è un importante città industriale, qui è nata l’industria automobilistica italiana con la Fiat. La città è anche sede di banche, assicurazioni, case editrici e ospita un importante festival del libro. Torino è centro di produzioni cinematografiche, musicali e artistiche.

Cosa vedere a Torino

Con le sue piazze imponenti, i grandi viali, i lunghi portici e una infinità di palazzi storici, chiese, musei e monumenti, la visita alla città di Torino è una vera gioia per gli amanti dell’arte, della storia e le antiche tradizioni culturali italiane.

Indossate delle buone scarpe e partite con una buona dose di energia, perché ne avete da camminare!

Oltre alle immancabili tappe a piazza San Carlo, dominata dal monumento equestre a Emanuele Filiberto di Savoia, e piazza Castello, dove si affacciano Palazzo Madama e Palazzo Reale, sono tanti i luoghi di Torino da scoprire.

Accanto a Palazzo Reale, storica residenza dei Savoia, trovate la Galleria Sabauda e i Musei Reali, i Giardini Reali, con le fontane e la tipica geometria dei giardini all’italiana. Dietro al Palazzo, invece, trovate il Duomo di San Giovanni Battista, con la Cappella della Sacra Sindone.

A poca distanza dai giardini si trova la Mole Antonelliana, che con il suo inconfondibile profilo disegna il panorama di Torino. Qui dovete visitare il Museo del Cinema. Dietro alla Mole, proseguendo verso sud-est trovate il fiume Po, costeggiato da lunghi viali e parchi, tra cui i famosi Murazzi, luogo di locali e vita notturna, e attraversato dallo storico Ponte Vittorio Emanuele.

Al di là del fiume, si trova Borgo Po che ospita la seicentesca Villa della Regina, con il bel giardino all’italiana ad anfiteatro. Da qui ammirerete una bellissima vista sulla città.

Riattraversando il fiume e scendendo il corso del Po verso sud, sul Lungo Po Armando Diaz, incontrerete l’incantevole Parco del Valentino, con il Castello in stile francese, il Giardino Ortobotanico e il suo Museo, poi il pittoresco borgo medievale e la panchina degli innamorati. Appena fuori il Parco, è da visitare l’impressionante ma affascinante Museo di Antropologia Criminale intitolato allo studioso Cesare Lombroso.

Scendendo ancora più a sud, lungo il corso del Po, invece, troverete il Museo dell’Automobile, vicino alla zona del Lingotto, che oggi ospita un centro fieristico e un centro commerciale.

Risalendo verso il centro storico, non potete perdervi la visita al famoso Museo Egizio e al vicino Palazzo Carignano, che appartiene al Patrimonio diffuso Unesco delle Residenze Sabaude e ospita il Museo Nazionale del Risorgimento Italiano. Spostandovi verso nord-ovest, è da vedere anche Piazza Statuto.

Appena fuori dalla città, le bellezze da non perdervi sono la Reggia di Venaria Reale e la Basilica di Superga.

Cosa fare

Oltre all’Eurovision, che debutta ufficialmente il 10 maggio, sono davvero tantissime le iniziative a cui partecipate a Torino. Una città che offre sempre numerosi eventi, alle mostre, allo sport, alla musica e alla cultura. A maggio si svolge il prestigioso Salone del Libro, che quest’anno aprirà il 19 del mese. Durante l’estate si svolgono diversi festival musicali, di ogni genere. Mentre l’autunno è il periodo del Torino Film Festival, quest’anno dal 25 novembre.

Come abbiamo detto, poi, Torino è città della buona cucina. Non dovete assolutamente perdervi i suoi piatti tipici, dagli agnolotti al brasato al Barolo, da gustare nei ristoranti tipici. Per concludere con le golose specialità della pasticceria, il fiore all’occhiello della gastronomia torinese. Come i cioccolatini al gianduia, ma anche altri tipi di cioccolato e la cioccolata in tazza, poi gli amaretti, i baci di dama, i marrons glacés e infine il gelato.

Vi ricordiamo anche la nostra guida ai luoghi insoliti e curiosi di Torino.

Come arrivare a Torino

La città di Torino, è facilmente raggiungibile da tutta Italia, grazie a una fitta rete di collegamenti e mezzi di trasporto. Potete arrivare qui in aereo, con diversi voli low cost che atterrano al vicino aeroporto di Caselle, oppure in treno, con l’alta velocità o i regionali che partono da Milano.

In auto, Torino si raggiunge dall’autostrada A4 da Trieste, Venezia e Milano, con la A21 da Brescia e Piacenza e con la A5 da Aosta. Torino, poi, è collegata alla Francia con l’A32 per Bardonecchia e il traforo del Fréjus.

La città è ben collegata con il resto d’Italia anche dagli autobus a lunga percorrenza.