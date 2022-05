Questa è la strada più bella del mondo, ma solo quando piove

Provate ad immaginare una lunga stagione di pioggia costante. Sareste tristi non è vero? Eppure questa strada, proprio quando piove, diventa meravigliosa.

Visto che l’estate sembra arrivare con molta lentezza nel nostro Paese, abbiamo pensato di fornirvi un modo diverso di guardare e approcciarvi alla pioggia! Esistono infatti delle strade e dei muri che, proprio quando la pioggia cade copiosa, si colorano e diventano meravigliosi.

Siamo nello specifico in Corea del Sud e qui gli artisti e i designer della Pantone e della School of the Art Institute of Chicago hanno deciso di unirsi per trasformare le strade della Corea durante la stagione dei monsoni. Come? Con il Project Monsoon.

L’idea di dipingere le strade di Seul durante i monsoni

Vivere in un paese caratterizzato dai monsoni, inutile dirlo, non è certo la cosa più divertente e piacevole del mondo. Bisogna abituarsi a pioggia costante per settimane e persino mesi. Chi patisce le giornate uggiose dovrebbe tenerne conto prima anche solo di organizzare una vacanza in questo luogo. Tuttavia, c’è chi ha pensato a come migliorare la vita e l’umore degli abitanti delle zone colpite dal monsone.

Nello specifico questo straordinario progetto nasce dalla volontà di artisti, pittori e designer che si sono impegnati a dipingere le strade di Seoul con una vernice chiamata idrocromica che da trasparente diventa opaca quando si bagna. Quando piove quindi, le strade della città diventano degli enormi quadri e murlaes a cielo aperto che rappresentano la cultura sudcoreana. Si vedono pesci, tartarughe e altri animali e oggetti tipici di questo paese. L’idea nasce quindi dall’esigenza di dare un tocco di colore alle strade cittadine durante la lunga e, oggettivamente un po’ triste, stagione dei monsoni.

Guardando le immagini sembra proprio di camminare su uno stagno popolato da creature meravigliose e, indubbiamente, questa decisione del progetto Monsoon è una ventata di freschezza in una situazione decisamente poco allegra come quella dei monsoni annuali!