La proposta imperdibile per la Festa della Mamma 2022: al Museo Egizio di Torino ingresso gratis per tutte le mamme. Le informazioni utili.

Per la Festa della Mamma di domenica 8 maggio, portate la vostra mamma al Museo Egizio di Torino. L’ingresso è gratis per tutte le mamme!

Torna quest’anno l’iniziativa dell’ingresso gratuito al Museo Egizio di Torino per tutte le mamme nel giorno della Festa della Mamma, domenica 8 maggio. Una proposta per incentivare la fruizione della cultura e della bellezza nelle famiglie.

Per poter beneficiare dell’ingresso gratuito al museo, le mamme dovranno essere accompagnate dai figli. Di seguito, tutto quello che bisogna sapere.

Festa della Mamma 2022 al Museo Egizio di Torino: ingresso gratis per tutte le mamme

Il Museo Egizio di Torino è uno straordinario luogo di cultura, che conserva un ricchissimo patrimonio di reperti dell’antica civiltà egizia. Si tratta del più antico museo dedicato alla civiltà egizia, aperto nel 1824, e oggi è secondo per importanza solo a quello del Cairo. Si tratta dunque di una istituzione culturale della massima importanza.

Periodicamente, il museo di Torino propone sconti e promozioni per invogliare il pubblico di residenti e turisti alla visita. Sconti sui biglietti per alcune categorie di visitatori e promozioni per ricorrenze ed occasioni speciali.

Quest’anno, torna l’ingresso gratuito per tutte le mamme nel giorno della Festa della Mamma, che sarà domenica 8 maggio. Nella giornata di domenica, le mamme accompagnate dai propri figli potranno entrare gratis al Museo. È comunque obbligatoria la prenotazione.

Ricordiamo che dal 1° maggio non è più obbligatoria la mascherina protettiva per entrare nei musei italiani. L’uso è comunque raccomandato, trattandosi di ambiente chiuso e soprattutto in caso di assembramenti.

Per ulteriori informazioni sull’ingresso gratis per la Festa della Mamma: museoegizio.it/esplora/notizie/festa-della-mamma-8-maggio-2022/

Il Museo Egizio è aperto dal martedì alla domenica dalle 9.00 alle 18.30. Il lunedì dalle 9.00 alle 14.00. Dal 9 al 14 maggio 2022, in occasione dell’Eurovision, il Museo sarà aperto dalle 8.00 alle 20.00. Per garantire il distanziamento e una visita sicura, è obbligatorio l’acquisto online del biglietto d’ingresso.

Il Museo Egizio si trova nel centro di Torino, all’interno di un palazzo seicentesco.