Proposte per la Festa della Mamma in viaggio: 5 luoghi per una giornata speciale. Ecco dove portare la vostra mamma.

Un ottima idea per la Festa della Mamma è regalare alla vostra un bel viaggio o una gita in un luogo incantevole. Per trascorrere insieme una giornata indimenticabile.

La Festa della Mamma quest’anno sarà domenica 8 maggio, per questa occasione potete organizzare un weekend fuori o la visita a un luogo particolare, da fare insieme alla mamma. Un regalo per una giornata speciale.

Per aiutarvi nella scelta, vi proponiamo alcuni luoghi bellissimi dove portare la vostra mamma nel giorno della sua festa. Ecco dove andare.

Festa della Mamma in viaggio: 5 luoghi per una giornata speciale

Tra i tanti luoghi incantevoli da visitare con la mamma nel giorno della sua festa, l’Italia ha un’offerta straordinaria. Tra città d’arte, borghi, castelli, giardini fioriti e parchi naturali, avete solo l’imbarazzo della scelta.

Abbiamo selezionato per voi 5 luoghi per una Festa della Mamma in viaggio. Mete speciali dove portare la vostra mamma e festeggiare al ricorrenza più bella dell’anno.

Isola Bella, Lago Maggiore

Un luogo meraviglioso dove portare la vostra mamma nel giorno della sua festa, per trascorrere insieme dei momenti indimenticabili, è l’Isola Bella sul Lago Maggiore. Fa parte delle Isole Borromee ed è famosa per i suoi meravigliosi giardini all’italiana, realizzati su terrazze alberate e fiorite che si affacciano sul lago, fin quasi a toccare l’acqua. Sull’isola sorge anche un imponente palazzo seicentesco. Dalle terrazze dei giardini si ammira una vista su un panorama spettacolare con il Lago Maggiore, le Alpi e il centro abitato di Stresa.

Riviera del Conero

Una delle coste più belle d’Italia è sicuramente quella del Conero, un monte che si getta a picco sul mare con la sua falesia bianchissima ricoperta dalla macchia mediterranea, nel promontorio appena sotto la città di Ancona. Un luogo che non tutti conoscono. Qui potete portare la mamma a fare passeggiate tra i sentieri nel bosco, ammirare una vista mozzafiato sul mare dal punto panoramico del Passo del Lupo, ma anche visitare i pittoreschi borghi marinari di Sirolo e Numana. Infine gustare le ottime specialità di pesce della cucina locale.

Glorenza, Alto Adige

Un delizioso borgo di montagna con fiori alle finestre e ai balconi è l’altra proposta per la Festa della Mamma in viaggio. Si tratta di Glorenza (Glurns in tedesco), in Alto Adige. Piccolo centro dell’Alta Val Venosta, situato a pochi chilometri dal Passo dello Stelvio e dai confini con Svizzera e Austria. Glorenza ha origini medievali e ha conservato intatta l’antica cinta muraria. Qui trovate case in stile tirolese e bassi porticati, da visitare insieme alle porte storiche e alla chiesa di San Pancrazio. Un luogo da favola.

Villa del Balbianello, Lago di Como

Questa villa imponente e regale, affacciata sulle acque del Lago di Como appartiene al FAI ed è visitabile la domenica e nei giorni festivi. Costruita nel 1787 su un preesistente monastero francescano dal cardinale Angelo Maria Durini, la Villa del Balbianello ha avuto proprietari illustri. Nella sua storia ha accolto ospiti famosi, come Alessandro Manzoni, ed è stata abbellita con arredi di pregio. È stata anche una location della saga di Star Wars.

Giardino di Ninfa

Nel comune di Cisterna di Latina, a circa 80 chilometri da Roma, si trova uno dei giardini più belli al mondo, il Giardino di Ninfa. Si tratta di un parco che ospita una straordinaria varietà di alberi, piante e fiori, cresciuti attorno ai ruderi di un antico borgo medievale abbandonato, ma conservato in buono stato. Il giardino è attraversato da un lago che crea uno scenario ancora più suggestivo. Aperto alle visite il sabato, la domenica e nei festivi.