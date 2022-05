L’offerta da non perdere: al concerto di Vasco Rossi in treno con biglietto scontato del 50%. Tutte le informazioni utili.

Sta per iniziare un nuovo imperdibile tour di Vasco Rossi. Se avete già acquistato il biglietto del vostro concerto ma dovete ancora organizzare il viaggio per la città dove è in programma, non dovete perdervi le offerte di Trenitalia.

Raggiungere in treno le città dove Vasco Rossi terrà i concerti del suo nuovo tour è facile ed economico grazie all’offerta “Speciale Eventi” di Trenitalia.

La promozione prevede uno sconto fino al 50% sul prezzo del biglietto per viaggiare sui treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca . Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’offerta in dettaglio.

Al concerto di Vasco Rossi in treno: biglietto con sconto del 50%

Andare al concerto di Vasco Rossi in treno, con una delle Frecce di Trenitalia, e pagare solo la metà del biglietto di viaggio. È l’imperdibile promozione “Speciale Eventi” che la società ferroviaria attiva periodicamente per partecipare a concerti, mostre o altre iniziative culturali con forti sconti sul biglietto del treno.

Per il nuovo tour di Vasco Rossi, Trenitalia ha lanciato la sua promozione per raggiungere le città dove si terranno i concerti con uno sconto dal 20% e fino al 50% sul prezzo Base intero del biglietto a bordo dei treni Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca. L’offerta non è cumulabile con altre riduzioni, ad eccezione di quella prevista per i ragazzi.

La promozione per viaggiare a prezzi scontati con le Frecce di Trenitalia si applica ai viaggi per andare ad assistere ai concerti di Vasco Rossi che si terranno nelle seguenti date:

20/05/2022 – Trento – Trentino Music Arena

– Trentino Music Arena 24/05/2022 – Milano – Ippodromo Milano Trenno

– Ippodromo Milano Trenno 28/05/2022 – Imola – Autodromo Enzo e Dino Ferrari

– Autodromo Enzo e Dino Ferrari 03/06/2022 – Firenze – Ippodromo del Visarno

– Ippodromo del Visarno 07/06/2022 – Napoli – Stadio Diego Armando Maradona

– Stadio Diego Armando Maradona 11/06/2022 – Roma – Circo Massimo

– Circo Massimo 12/06/2022 – Roma – Circo Massimo

– Circo Massimo 17/06/2022 – Messina – Stadio San Filippo

– Stadio San Filippo 22/06/2022 – Bari – Stadio San Nicola

– Stadio San Nicola 26/06/2022 – Ancona – Stadio del Conero

– Stadio del Conero 30/06/2022 – Torino – Stadio Olimpico Grande Torino

Un calendario fitto di date, tra la fine di maggio e la fine di giugno, con tante opportunità di viaggiare low cost sui treni ad alta velocità di Trenitalia.

Per ottenere il biglietto a prezzo scontato, per una delle destinazioni di viaggio sopra indicate, è sufficiente inserire in fase di acquisto il codice “VASCO”.

Per ulteriori informazioni sull’offerta: https://www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/concerti_ed_eventi/vai-al-concerto-di-vasco-rossi-con-frecciarossa-treno-ufficiale.html

