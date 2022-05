Le previsioni meteo della settimana da lunedì 2 maggio: tra piogge e schiarite. Ecco che tempo farà in Italia.

Siamo alla prima settimana di maggio, dopo domenica 1° maggio. Scopriamo le previsioni meteo aggiornate sul tempo che ci aspetta nei prossimi giorni in Italia.

Dopo il tempo variabile o instabile dello scorso weekend, con piogge e temporali alternati a schiarite e spazi di sole, anche a inizio della settimana da lunedì 2 maggio avremo ancora un meteo variabile, tra piogge e sole. Avremo, dunque, ancora maltempo ma non in modo uniforme su tutta Italia.

Le correnti instabili che arriveranno sul nostro Paese favoriranno acquazzoni e temporali, in particolare in montagna. Di seguito, vi riportiamo le previsioni meteo in dettaglio per la settimana da lunedì 2 maggio. Ecco che tempo farà in Italia.

Meteo della settimana da lunedì 2 maggio: tra piogge e schiarite

Un‘area depressionaria presente sull’Europa centrale condizionerà il tempo anche sull’Italia. Non si tratta di una vera e propria bassa pressione, come spiega 3bmeteo, ma l’instabilità sarà favorita soprattutto dall’assenza dell’anticiclone. In questo modo, le correnti umide e instabili provocheranno rovesci e temporali sulle zone alpine e appenniniche.

I fenomeni si estenderanno alle pianure in prossimità dei rilievi. Comunque le piogge saranno alternate ad ampie schiarite e spazi soleggiati. La settimana sarà in gran parte caratterizzata da queste condizioni meteorologiche.

Nella giornata di lunedì 2 maggio, il tempo sarà stabile sulle regioni nordoccidentali, con ampie schiarite al mattino. Il tempo, invece, sarà più nuvoloso sulle regioni di Nord-Est, con piogge sulle Alpi orientali. Nel corso della giornata sono previste piogge e rovesci sull’alta Toscana, sull’Appennino tosco-emiliano e sulla Liguria. Previste piogge sulle Alpi e Prealpi centrali, con sconfinamenti fino alla pianure della Lombardia. Inoltre, pioverà lungo la catena appenninica, da Nord a Sud.

Al Centro Italia il tempo sarà soleggiato o parzialmente nuvoloso al mattino, con maggiori schiarite nel corso della giornata sul versante adriatico. Mentre nelle zone interne il tempo peggiorerà dal pomeriggio, con l’arrivo della pioggia sugli Appennini e zone limitrofe.

Al Sud, il tempo sarà più instabile sulla Puglia, con rovesci e temporali in estensione alle zone interne della Campania. Più soleggiato o parzialmente nuvoloso altrove. La pioggia è attesa a metà giornata anche sul versante ionico della Calabria. Sono, invece, previsti temporali sul Salento. I venti soffieranno deboli o moderati. Le temperature scenderanno al Sud.

Previsioni per i prossimi giorni

Per martedì 3 maggio avremo tempo ancora variabile. Al mattino al Nord Italia, il tempo sarà caratterizzato da schiarite, con cieli soleggiati o parzialmente nuvolosi, offuscati sulle regioni di nordoccidentali da stratificazioni alte. A metà giornata pioverà sulle Alpi di confine, anche con qualche temporale e con possibile estensione dei fenomeni in Piemonte. Le precipitazioni si attenueranno in serata.

Al Centro, il tempo sarà soleggiato o parzialmente nuvoloso, con piogge sulla dorsale appenninica da metà giornata. Anche qui, i fenomeni si esauriranno verso sera. Prevista qualche pioggia sul versante orientale della Sardegna. Al Sud, cieli più coperti, soprattutto sul versante del medio-basso Adriatico. Piogge sui rilievi della Campania.Le temperature saranno stabili o in leggero aumento.

Anche per la giornata di mercoledì 4 maggio avremmo condizioni meteo analoghe, sempre con piogge e temporali alternati a schiarite. Nelle prime ore del mattino il tempo sarà generalmente più stabile o con qualche precipitazione sporadica al Nord, con un peggioramento nel corso della giornata sempre sui rilievi di Alpi e Appennini. Pioverà soprattutto sulle Alpi centrali, anche con rovesci e temporali, con sconfinamento dei fenomeni fino alla pianura della Lombardia. Le piogge cadranno sull’Appennino centro-settentrionale e anche sulla Sardegna orientale e meridionale. Più asciutto, invece, il tempo al Sud. I fenomeni si attenueranno in serata.

Per giovedì 5 maggio, le tendenze meteo anticipano una maggiore instabilità al Nord e su parte del Centro, a causa dell’arrivo di una nuova perturbazione dall’Europa centrale. Sull’Italia settentrionale potrebbero finalmente arrivare le piogge abbondanti tanto attese nei mesi scorsi.