Novità su norme di viaggio e pandemia: in Svizzera ingresso libero per tutti i turisti internazionali, eliminati i protocolli sanitari. Basteranno i documenti di identità. Cosa bisogna sapere.

La Svizzera si aggiunge alla lista dei Paesi che hanno deciso di eliminare tutte le restrizioni di viaggio per i turisti internazionali, introdotte a causa della pandemia.

Via i tamponi all’ingresso e porte aperte tutti i viaggiatori internazionali, anche da fuori Europa. La Svizzera cancella i protocolli sanitari di viaggio anti-Covid. Una misura volta a favorire il pieno ritorno del turismo internazionale.

Le nuove regole entreranno in vigore da lunedì 2 maggio. Così come accadrà anche in Grecia.

In Svizzera ingresso libero per tutti i turisti, eliminati i protocolli sanitari

Si semplificano le regole di viaggio per entrare in Svizzera, dal prossimo lunedì 2 maggio la Confederazione Elvetica dirà addio a tutti i protocolli sanitari che regolano gli ingressi nel Paese.

Tutti i viaggiatori internazionali, vaccinati o no, potranno entrare liberamente in Svizzera senza dover presentare certificati di vaccinazione o risultati negativi di tampone per il Sars-CoV-2. Dunque non servirà il Green pass europeo, EU Digital Covid certificate (Certificazione Digitale Covid UE), introdotto nel luglio del 2021 per viaggiare nell’Unione Europea e nei Paesi dell’area Schengen (di cui la Svizzera fa parte).

Le autorità svizzere hanno spiegato che l’eliminazione di tutte le restrizioni per l’ingresso nel Paese riguarderà tutti i viaggiatori internazionali provenienti da tutti i Paesi, compresi quelli che si trovano fuori dalla UE e dall’area Schengen. Come riporta TTG Italia.

Un’ottima notizia per tutti coloro che programmano di viaggiare in Svizzera.

Il Paese già dallo scorso febbraio aveva cancellato numerose misure restrittive all’interno della Confederazione. È rimasto solo l’obbligo di mascherina sui mezzi pubblici e all’interno delle strutture sanitarie.

Per ulteriori informazioni sulle regole di viaggio aggiornate per la Svizzera, rimandiamo al portale Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/CHE

