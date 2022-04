Per cosa è famosa Madrid? Cosa c’è da vedere e cosa comprare

Vacanza a Madrid: cosa c’è da vedere, per cosa è famosa la città e cosa comprare per un souvenir perfetto?

Primavera, estate, autunno, inverno… qualsiasi stagione scegliate, Madrid è e resta sempre una città straordinaria da scoprire. Ci sono mostre, musei, opere d’arte, architettura mozzafiato, storia, cultura e tanto divertimento praticamente ad ogni angolo.

Senza dimenticare i piatti tipici di Madrid da assaggiare e assaporare. Ma se vi state chiedendo, in modo molto semplice, per cosa è famosa, quali sono le cose da vedere e cosa comprare per un souvenir da sogno, ci siamo noi! Siamo pronti a darvi tutte le risposte che state cercando in merito!

Per cosa è famosa Madrid

La città di Madrid, capitale spagnola, è famosa per tante cose. Ma se state cercando quali sono quelle attrazioni che proprio non potete perdervi e che dovete assolutamente vedere, partite dal Palazzo Reale. Questo luogo è sicuramente il più famoso di Madrid visto che è grande circa 135.000 mq, all’interno ci sono più di 3000 stanze ed è considerato il palazzo reale più grande d’Europa. La città è poi famosa per essere luogo dove ammirare Guernica, il famosissimo dipinto di Pablo Picasso custodito nel Museo Reina Sofia.

Madrid è poi famosa anche per il suo parco, la zona verde più grande e impattante della città: il Parco del Retiro. Preparatevi perché questo è il luogo giusto per scattare selfie e foto da sogno e noleggiare una barchetta per fare un giro nel lago artificiale in totale romanticismo.

Cosa vedere di tipico? Il Mercato del Rastro

Tra le cose da vedere a Madrid e per cui è famosa c’è sicuramente il gigantesco Mercato del Rastro che si svolge ogni domenica dalle 9 alle 15 nel quartiere La Latina. Le bancarelle sono tantissime, occupano uno spazio enorme e in continua crescita “selvaggia”. Un tempo era un mercatino dell’usato, oggi c’è un po’ di tutto e potrete lasciarvi letteralmente travolgere da un’usanza storica e tradizionale allo stesso tempo di Madrid. Un consiglio? Fate sempre attenzione ai borseggiatori che nel caos del mercato possono agire indisturbati.

Cosa comprare a Madrid?

Se volete comprare un souvenir tipico e originale allo stesso tempo da Madrid ricordate che l’orso e il corbezzolo sono due elementi tipici dello stemma della città. Quindi, potreste comprare il liquore al corbezzolo, oppure tutti i vari gadget tipici con l’orso come soggetto principale. Rimanendo in tema alimentare a Madrid c’è un negozio storico e tra i più famosi della città. Si tratta di una pasticceria, La Violeta, nata nel 1915 dove potrete comprare le famosissime caramelle alla violetta. Ultimo suggerimento sul cosa comprare a Madrid, se andate al Mercato del Rastro, in zona c’è Casa Hernanz, realtà che produce le famose scarpe espadrillas da oltre un secolo!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da casahernanz (@casahernanz)

Ora avete tutte le informazioni necessarie per scoprire Madrid, trovare il giusto souvenir e non perdervi le attrazioni principali per cui è famosa la città!