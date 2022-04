5+1 location per il picnic di Pasquetta 2022 che amerai alla follia

Le idee sulle location migliori per un picnic di Pasquetta 2022 in giro per l’Italia. Ecco le mete top che abbiamo trovato per voi.

Ogni anno la stessa domanda. Quel quesito che ci era mancato nel 2020 e nel 2021, ma che oggi torna “prepotente”. Cosa fare a Pasquetta? Dove andare con gli amici o con la questo lunedì 18 aprile?

È la giornata dedicata ai pic-nic per eccellenza, alle grigliate in compagnia e al divertimento all’aria aperta, complice le belle giornata. Eppure trovare la location perfetta non è mai facile, anzi.

Dove andare a Pasquetta? Le location top per il picnic

Quale può essere il posto giusto dove festeggiare Pasquetta 2022? Bella domanda direte voi. E per questo, rispolverando tutte le nostre esperienze passate abbiamo cercato e trovato 6 mete top dove fare un picnic con gli amici o con la famiglia in giro per l’Italia. Siete pronti ad organizzare una grigliata pazzesca?

Parco Sempione: siamo nel cuore di Milano, polmone verde della città. Questa location è perfetta per chi a Pasquetta non ha né il tempo né la voglia di spostarsi troppo. Magari muovere tutta la famiglia, bambini annessi, diventa troppo impegnativo? E allora godetevi la meraviglia di una tavola a quadretti rossi e un picnic a Parco Sempione. Le Langhe: rimaniamo al nord Italia e ci spostiamo in Piemonte, nella terra del vino. Che siate voi a organizzarlo o che vi affidiate ad una cantina, fare un picnic di Pasquetta 2022 tra i filari e i vigneti è una meraviglia inaspettata. Colline del Chianti: stesso mood del Piemonte, ma ci spostiamo in Toscana. Anche qui il paesaggio è meraviglioso al punto tale che non esiste un unico luogo da indicarvi, ma svariati. Scegliete l’area che più vi piace perché ovunque troverete ospitalità da sogno, buon cibo e buon vino! Con una Pasquetta così cos’altro si può desiderare? Laghetto dell’Eur: la Capitale è bellissima, verrebbe da fare un picnic di Pasquetta sotto al Colosseo, ma questa volta vi suggeriamo solo una delle location a disposizione. Il Laghetto dell’Eur è un po’ fuori dal centro, ma non per questo meno affascinante e se cercate un po’ di natura a due passi da casa, qui siete nel posto giusto. Parco della Sila: siamo sulle affascinanti montagne della Calabria, tra Catanzaro e Crotone e qui un picnic di Pasquetta 2022 si trasforma in una vera e propria avventura. Ci sono infatti tante aree attrezzate, ma anche luoghi perfetti per i bambini dove divertirsi in sicurezza! Pineta Monti Rossi: ci spostiamo in Sicilia, a Nicolosi per un picnic di Pasquetta organizzato e studiato nei minimi dettagli. Questa è un’area attrezzata proprio per queste attività collocata nella strada che porta all’Etna. Una location molto affascinante e perfetta per le famiglie.

Questi sono i nostri suggerimenti per un picnic di Pasquetta 2022 in giro per l’Italia, ma – neanche a dirlo – le location sono talmente tante che non avremmo potuto elencarle tutte nemmeno volendo. La parola d’ordine però resta una: divertirsi, stare in compagnia e godersi lo spettacolo della natura e dell’aria aperta.