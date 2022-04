Chiese nella natura, visitarle è un’esperienza incredibile: ecco le migliori

By

Se uniamo la bellezza di certe chiese con la natura, il risultato è un luogo incredibilmente affascinante. Scopriamo le migliori chiese nella natura.

Se già le chiese posseggono un fascino tutto loro senza bisogno di supporto, le chiese nella natura acquistano un’atmosfera e delle suggestioni uniche. Da canoniche chiese, a santuari o anche eremi immersi nel bosco, sono strutture che richiamano alla magia delle fiabe.

Non serve essere credenti per lasciarsi affascinare da questi luoghi, il loro fascino oltrepassa la cultura e tutto quello che le gravita attorno. Scopriamo le migliori chiese nella natura e lasciamoci incantare.

Le chiese nella natura sono luoghi magici

Non dobbiamo arrivare chissà dove per poter ammirare queste strutture religiose in questi ambienti totalmente naturali, di seguito riportiamo quelle che rispondono a queste atmosfere.

Rocca di Calascio

Ascoli Piceno

Castelpetroso

Portovenere

Palermo

Trambileno

Rocca di Calascio: il borgo abbandonato

Rocca di Calascio è un borgo abbandonato che vanta una bellezza incredibile. È collocato poco distante da Campo Imperatore, nella Majella e dal Sirente, potremmo scorgere la Chiesa di Santa Maria della Pietà, struttura che risale al XVI secolo. Visitare questo luogo equivale ad un vero e proprio viaggio del tempo, il panorama è davvero unico.

Ascoli Piceno: la chiesa barocca nella pietra

Spostandoci nella regione Marche, nello specifico ad Ascoli Piceno, possiamo trovare il Santuario Tempietto di Sant’Emidio alle Grotte. Questa struttura con la sua sola presenza esprime l’arte religiosa in chiave barocca dell’intera regione. È un luogo che si presta bene alla spiritualità e alla bellezza, si trova vicino ad una necropoli e sembra che riemerga direttamente dalla pietra, l’effetto è incredibile.

Castelpetroso: il santuario che sembra un castello

In Molise invece entrando in un bosco, proprio come una favola potremmo incontrare il Santuario dell’Addolorata a Castelpetroso. Questo luogo è molto amato dai turisti, infatti vanta numerose visite ogni anno. Con una semplice occhiata potrebbe sembrare un grande e maestoso castello, ma è una struttura religiosa con cupole e guglie che emerge dal verde della natura.

Portovenere: la chiesa a picco sul mare