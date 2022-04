Finalmente musei gratis a Roma: ecco quando e quali

L’Italia vanta un patrimonio artistico incredibile: scopriamo i musei gratis a Roma e quando poterli visitare.

Roma è la culla della nostra cultura e proprio nella Capitale è possibile lasciarsi incantare dal patrimonio artistico che custodisce gelosamente. Basta fare una camminata per trovare arte in luoghi insospettabili, una vera e propria città museo che dovremmo ammirare con l’occhio giusto e in certi momenti, soprattutto se vogliamo farlo gratis.

Il bagaglio artistico che contraddistingue la città di Roma, la dovremmo vivere attivamente visitando i musei e palazzi dell’arte.

Musei gratis a Roma: dove e quando

L’arte può essere vissuta a costo zero, a questa necessità arriva la risposta di alcuni musei importanti e conosciuti d’Italia. Ecco una guida ai musei gratuiti e all’iniziativa ministeriale della Domenica al Museo. Questa iniziativa ha visto una pausa forzata dopo anni riprende a partire dal 3 aprile 2022.

In tutta Italia ci sono spazi totalmente gratuiti, scopriamo insieme quali sono i musei gratuiti e come visitarli senza spendere. Ci sono non solo musei a costo zero in ogni periodo dell’anno, ma anche aperture speciali e l’iniziativa del Ministero della Cultura Domenica al Museo che ci consente di visitare i musei gratis.

Musei gratis a Roma: ecco quali sono

I musei gratis di Roma sono diversi, uno su tutti il Museo Napoleonico allestito dentro il Palazzo Primoli, ma anche visitare la casa studio di Luigi Pirandello e il Museo della Liberazione.

Dal 2014 è istituita l’iniziativa da parte del Mibact che rende i musei gratis. Si chiama Io vado al Museo e consente di vedere più di 480 musei ma anche monumenti, siti archeologici, palazzi e giardini monumentali.

Oltre a questa giornata di apertura gratuita che viene decisa dal museo, c’è anche il calendario ministeriale ha indetto le domeniche con ingressi liberi. Basta visitare la piattaforma Io vado al Museo dove sono segnati i musei per regioni e città.

Il Colosseo può essere visitato senza pagare ogni prima domenica del mese mentre il Museo Henrik Chistian Andersen e il Museo Storico della Liberazione è sempre gratuito.

Date delle aperture 2022

Sospesa l’iniziativa dei musei gratis la prima domenica del mese per l’emergenza sanitaria

3 aprile 2022

1 maggio 2022

5 giugno 2022

3 luglio 2022

7 agosto 2022

4 settembre 2022

2 ottobre 2022

6 novembre 2022

4 dicembre 2022

Anche i Musei Vaticani possono essere visitati gratis, basta andarci ogni ultima domenica di ogni mese. L’orario d’apertura va dalle 9 fino alle 14 e l’ultimo ingresso è permesso fino alle 12:30.

Musei gratuiti tutto l’anno da visitare

Galleria Nazionale San Luca, Museo Storico della Liberazione, Museo Casal de’ Pazzi, Museo Boncompagni Ludovisi, Museo Mario Praz, Museo Napoleonico, Casa Museo di Pirandello, Museo della Zecca Italiana, Istituto Centrale per la Grafica.

L’arte può essere vissuta senza spendere un centesimo, ecco perchè vale proprio la pena visitare questi musei gratis.