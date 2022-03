Quali sono i piatti e le tapas tipiche di Madrid? Ecco le ricette da provare assolutamente (come abbiamo fatto noi).

Madrid è una città meravigliosa della Spagna. Un centro culturalmente all’avanguardia, ricco di storia, di movida, di intrattenimento e di prelibatezze culinarie.

Abbiamo visitato spesso la Capitale spagnola e ce ne siamo letteralmente innamorati: sia a livello culturale e sociale che gastronomico! Abbiamo infatti assaggiato quasi tutti i piatti tipici e tradizionali di Madrid e alla fine ne abbiamo selezionato alcuni che dovreste assolutamente provare!

I piatti tradizionali e poveri originari di Madrid

Come prima cosa, per non essere etichettati subito come turisti, non andate a pranzo prima delle 14 e non andate a cena prima delle 21. Seguite gli orari locali e soprattutto lo stile di vita del posto!

Ricordate poi che Madrid, essendo la Capitale, è un po’ un centro di aggregazione culinaria. Qui infatti potrete assaggiare tutti i piatti tipici della Spagna in generale che, con il tempo, sono confluiti in città grazie ai tanti visitatori e commercianti. Piatti proprio tipicamente madrileni sono quelli meno “accattivanti” per così dire perché derivano dalla tradizione contadina della città prima di diventare Capitale. Se siete “coraggiosi” potreste provare quindi le orecchie fritte, Orejas a la plancha, o le intestina di agnello fritte, gallinejas!

Se preferite invece dei piatti un po’ più “classici” ma comunque tipicamente di Madrid tuffatevi su piatti provenienti dalla cucina povera come la famosissima Tortilla di Patate o la zuppa di aglio, Sopa de ajo!

Piatti e Tapas tipiche di Madrid da provare assolutamente

Come dicevamo all’inizio a Madrid troverete ottimi locali dove assaggiare tutti i piatti tipici della Spagna oltre che della città e noi ne abbiamo selezionati alcuni che non potete proprio perdervi:

Bocadillos de calamares : perfetto da mangiare a pranzo passeggiando per la città o riposandosi nei parchi cittadini. Questo piatto altro non è che un panino ripieno di calamari fritti. Una bontà semplice, ma di cui non potrete più fare a meno! Ve lo assicuriamo.

: perfetto da mangiare a pranzo passeggiando per la città o riposandosi nei parchi cittadini. Questo piatto altro non è che un panino ripieno di calamari fritti. Una bontà semplice, ma di cui non potrete più fare a meno! Ve lo assicuriamo. Patatas Bravas : stessa dipendenza la provocano anche questa patate. L’evoluzione madrilena delle patate fritte nostrane, ma con la salsa Bravas composta semplicemente da olio d’oliva, farina, peperoncino ( o più spesso paprika) e brodo.

: stessa dipendenza la provocano anche questa patate. L’evoluzione madrilena delle patate fritte nostrane, ma con la salsa Bravas composta semplicemente da olio d’oliva, farina, peperoncino ( o più spesso paprika) e brodo. Judías a lo tío Luca : lo zio Luca aveva una taverna a Madrid dove serviva un piatto semplicissimo composto essenzialmente da fagioli. Questo piatto umile e semplice è ancora oggi super apprezzato e viene servito come da tradizione con la pancetta. Perfetto per chi ha una grande fame, sia chiaro!

: lo zio Luca aveva una taverna a Madrid dove serviva un piatto semplicissimo composto essenzialmente da fagioli. Questo piatto umile e semplice è ancora oggi super apprezzato e viene servito come da tradizione con la pancetta. Perfetto per chi ha una grande fame, sia chiaro! Cocido madrileño : allora, questo piatto non è per tutti perché è composto da alcuni elementi di carne molto particolari come il sanguinaccio, la gallina, il chorizo e il prosciutto. Un super bollito con tanto di ceci che viene servito in tre fasi: zuppa, ceci e verdure e in ultimo la carne.

: allora, questo piatto non è per tutti perché è composto da alcuni elementi di carne molto particolari come il sanguinaccio, la gallina, il chorizo e il prosciutto. Un super bollito con tanto di ceci che viene servito in tre fasi: zuppa, ceci e verdure e in ultimo la carne. Gambas al ajillo: potete trovarli sia sotto forma di tapas che sotto forma di piatto vero e proprio. Questi sono semplicemente gamberi cotti, generalmente serviti nella pentola in terracotta, conditi con olio, aglio e prezzemolo. Fine. Una bontà unica, assicurato.

Dopo questa mini carrellata di piatti tradizionali di Madrid, non vi resta che organizzare la vostra gita madrilena e godervi queste prelibatezze nei ristoranti tipici della città dove mangiare bene e spendere poco!