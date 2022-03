L’occasione per viaggiare con la famiglia in treno durante il weekend: la promo di Trenitalia da non perdere.

Per i vostri weekend di primavera con tutta la famiglia non dovete perdervi la promozione di Trenitalia per viaggiare sui treni regionali a prezzi scontati. Un buon motivo per lasciare a casa la macchina e viaggiare comodi e senza pensieri.

Trenitalia propone numerosi pacchetti di viaggio, Travel book, offerte combinate e promozioni speciali per incentivare gli italiani a spostarsi in treno. Il mezzo di trasporto più ecologico e quello che permette ai passeggeri di entrare direttamente nei centri delle città, senza problemi di traffico né di parcheggio.

Molte promozioni di Trenitalia sono per viaggiare con i treni regionali. L’ultima lanciata per questa primavera è dedicata alle famiglie, per viaggiare tutti insieme nei weekend. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Viaggiare con la famiglia in treno nel weekend: la promo di Trenitalia

Si chiama Junior Weekend ed è la nuova promozione di Trenitalia rivolta alle famiglie, per viaggiare durante i weekend, sabato e domenica, con i treni regionali. Grazie a Junior Weekend, i bambini e ragazzi fino a 15 anni viaggiano gratis.

Per poter utilizzare la promozione è necessario che il minore non abbia ancora compiuto i 15 anni di età e che viaggi con un adulto pagante. La promozione è valida su tutti i treni regionali di Trenitalia.

Per poter acquistare l’offerta promo Junior Weekend è sufficiente andare sulla home page di Trenitalia, selezionare stazioni di partenza e arrivo, date e orari, e sulla finestra “passeggeri” selezionare almeno un biglietto “adulti” e uno o più su “ragazzi”. Quindi cliccare su “cerca”, si aprirà l’elenco dei treni disponibili con l’offerta già applicata (il biglietto gratis per i ragazzi).