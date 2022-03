Come fare per spendere poco con Trenitalia: quali sono le offerte più interessanti da prendere al volo

Viaggiare in tutta Italia in treno senza spendere troppo. Vi sembra impossibile senza un’offerta sensazionale? No, non lo è a patto che seguiate con attenzione questi consigli, approfittando delle promozioni e gestendole al meglio. Infatti con un po’ di attenzione, anche senza che ci siano offerte, è possibile risparmiare parecchio con Trenitalia.

Indubbiamente la prima regola per risparmiare – e questo vale pressoché sempre – è prenotare con anticipo. Se acquistate il biglietto sotto data sarà difficilissimo riuscire ad incastrare una promozione. Meglio dunque per evitare soprese acquistare il vostro viaggio in treno con molto anticipo. Ma se non lo avete fatto: niente paura, ecco come poter risparmiare.

I 3 trucchi per risparmiare con Trenitalia

Come fare per risparmiare con Trenitalia? Sfruttando le promozioni. Per riuscirci è necessario ovviamente conoscerle e poi sfruttarle a proprio vantaggio. Non tutti infatti sanno che Trenitalia pratica sempre degli sconti a determinate condizioni. Ad esempio avreste mai potuto immaginare che vi sarebbe convenuto viaggiare nel weekend che in mezzo alla settimana? Ecco i 3 trucchi per risparmiare con Trenitalia!

Viaggiate in coppia

Fate andata e ritorno in giornata

Scegliete il weekend

Viaggiate nel weekend: conviene

Se avete intenzione di farvi due giorni fuori e state valutando quando partire date un’occhiata alla promozione andata e ritorno nel weekend. Trenitalia applica uno sconto del 40% infatti a chi parte il sabato e torna la domenica. La promozione però è a posti limitati dunque anche in questo caso l’anticipo è fondamentale.

Andata e ritorno in giornata

Per risparmiare conviene partire presto e tornare tardi nella stessa giornata. Trenitalia applica infatti uno sconto a chi sceglie di fare andata e ritorno in giornata. Si parte da 69 euro a/r in 2°classe e livello standard.

Viaggiare in due o in gruppo

Conviene fare una sola prenotazione per 2 persone per risparmiare con Trenitalia. Infatti la promozione You&me prevede uno sconto fino al 50% ed è valida su tutte le Frecce e gli intercity. Per usufruirne è sufficiente impostare 2 passeggeri e flaggare l’opzione you&me. Il risparmio anche su treni in partenza il giorno dopo è importante: Roma-Milano con due prenotazioni distinte costa 172 euro, invece con l’opzione You&me ben 20 euro in meno.

Inoltre viaggiano gratis i ragazzi sotto i 15 accompagnati da un adulto (che paga la tariffa base), sconti fino al 50% per gruppi fino a 5 persone e promozioni per over 65 e under 30. Insomma prenotando con anticipo e scegliendo la promozione più adatta alle proprie esigenze si può risparmiare parecchio e viaggiare con Trenitalia.