Cosa bisogna sapere sull’offerta Promo Italia in Tour: per scoprire il Bel Paese con i treni regionali. Tutte le informazioni utili.

Se state programmando dei viaggi in Italia, per il weekend o delle mini vacanze, vi consigliamo di utilizzare il treno come mezzo di trasporto e di approfittare dell’offerta Promo Italia in Tour di Trenitalia.

Con Promo Italia in Tour potete viaggiare per 3 o 5 giorni consecutivi pagando un unico biglietto per corse illimitate sui treni regionali. Di seguito tutti i dettagli sull’offerta di cui approfittare subito. Ecco cosa bisogna sapere e come utilizzare i biglietti scontati.

Offerta Promo Italia in Tour: per scoprire il Bel Paese con i treni regionali

Trenitalia vi offre l’opportunità di viaggiare liberamente per 3 o 5 giorni con i treni regionali e metropolitani, pagando un unico biglietto da utilizzare più volte e senza limiti. Si tratta della imperdibile Promo Italia in Tour, ideale per visitare l’Italia durante i weekend o per vacanze brevi.

I viaggi a numero illimitato, nel periodo di validità della promozione, saranno effettuati in seconda classe su tutti i regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper. Il periodo di promozione inizia il giorno del primo viaggio. L’offerta si applica a tutti i treni, indipendentemente dalla stazione di partenza e da quella di destinazione finale.

L’offerta Promo Italia in Tour prevede due tipi di pacchetti uno da 3 e da 5 giorni. Le tariffe applicabili.

Promo Italia in Tour 3 con offerta di 3 giorni consecutivi dalla data scelta: biglietto adulti 29 euro, ragazzi 4-12 anni (non compiuti) 15 euro.

Promo Italia in Tour 5 con offerta di 5 giorni consecutivi dalla data scelta: biglietto adulti 49 euro, ragazzi 4-12 anni (non compiuti) 25 euro.

La promozione può essere utilizzata anche per visitare i santuari d’Italia con i treni regionali, 20 destinazioni da raggiungere con Trenitalia, uno dei tanti Travel Book tematici della società ferroviaria.

Tra le altre offerte di Trenitalia a bordo dei treni regionali, ricordiamo Weekend Insieme e Viaggia con me (per gli abbonati).

Come acquistare la promozione

I pacchetti Promo Italia in Tour 3 o Italia in Tour 5 possono essere acquistati sul sito web ufficiale di Trenitalia oppure presso le biglietterie, le self-service in stazione e le Agenzie di Viaggio.

Indicazioni per l’acquisto del biglietto:

clicca su Altro/Miglior prezzo direttamente dal form di acquisto in home page;

direttamente dal form di acquisto in home page; accedi alla sezione Promo/Servizi Regionali ;

; scegli la tua promozione preferita dal menu a tendina;

dal menu a tendina; scegli da quando far partire la validità della tua promo;

della tua promo; seleziona il numero di titoli che vuoi acquistare;

che vuoi acquistare; imposta la data di validità a partire dalla quale vuoi iniziare a viaggiare.

Il titolo di viaggio Promo Italia in Tour 3 o 5 è nominativo e non cedibile. Non si possono effettuare cambi, chiedere rimborsi o effettuare upgrade di classe e servizio. Non è necessario scegliere origine o destinazione del viaggio, perché con la promozione si può viaggiare per 3 o 5 giorni consecutivi in tutta Italia su tutti i treni regionali, regionali veloci e metropolitani di Trenitalia e Trenitalia Tper, compreso il Leonardo express.

Il biglietto Promo Italia in Tour non è valido nell’ambito del territorio del Parco Nazionale delle Cinque Terre, delimitato dalle stazioni di Levanto e La Spezia Centrale e comprendente le stazioni di Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore, né a bordo di servizi operati da altre imprese di trasporto. La Promo non è valida per viaggi in combinazione con altri vettori.

Per ulteriori informazioni: https://www.trenitalia.com/it/treni_regionali/promo-italia-in-tour.html?utm_source=pocket_mylist