Summer Vibez 2022 a Ferrara: ora puoi tornare a scatenarti ai festival

A Ferrara è tutto pronto per il Summer Vibez Festival: ecco la line up dei primi nomi annunciati.

Ammettiamolo, anche i più pacifici e tranquilli di noi stanno segretamente sognando di tornare a cantare, sudare e scatenarsi sotto al palco di un concerto. Probabilmente, data l’energia che abbiamo conservato in questi anni, ci metteremmo a ballare come pazzi anche durante una retrospettiva di Chopin, ma questa volta a Ferrara

A Ferrara arriva infatti la prima edizione del Festival Summer Vibez che, dalla line up annunciata in queste ore si preannuncia come un appuntamento assolutamente da non perdere. Vediamo allora chi sono i cantanti che si alterneranno sul palco nelle 3 giornate dedicate alla musica.

Quando e dove sarà il Summer Vibez?

La città che ospiterà il Summer Vibez Festival 2022 nella sua prima edizione è Ferrara. Una meravigliosa realtà che vi permetterà non solo di godere di buona musica, ma anche di ammirare una città ricca di storica, cultura e bellezze architettoniche e naturali tutte da scoprire. L’appuntamento con il Festival di Ferrara comunque è previsto per i giorni 08 – 09 – 10 luglio, in Piazza Ariostea.

Cantanti del Summer Vibez di Ferrara

Sono arrivati da poco i primi nomi dei cantanti e degli artisti che saliranno sul palco della prima edizione del Summer Vibez Festival 2022 di Ferrara. Prodotto e promosso da Vivo Concerti in collaborazione con Friends&Partners in Piazza Ariostea a Ferrara. La location è già di per sé molto interssante perché si tratta di una piazza rinascimentale meravigliosa in cui si esibiranno i nomi più interessanti del panorama musicale del momento!

Vediamo allora insieme i primi nomi confermati per venerdì 8 luglio e già sold out

Blanco

Madame

Sam Ryder

gIANMARIA

Sabato 9 luglio 2022 invece l’appuntamento è con:

Disclosure Dj

Rkomi

Sad Night Dynamite

Per l’ultimo giorno invece, domenica 10 luglio sappiamo che ci saranno:

Irama

Sangiovanni

Altri artisti saranno però annunciati in tutte e tre le serate, quindi rimanete sintonizzati.

Dove acquistare i biglietti

Se avete visto che il Summer Vibez è quello che fa per voi sappiate che i biglietti sono in vendita online su vivoconcerti.com da mercoledì 30 marzo alle ore 12.00 e in tutti i punti vendita autorizzati da lunedì 4 aprile alle ore 10.00.

Siete pronti a scatenarvi?