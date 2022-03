Gli alberghi più suggestivi d’Italia: per un soggiorno diverso dal solito

Atmosfera Bubble Glamping: l’albergo nella bolla

Arriviamo a Potenza per dormire in un posto surreale. Qui è possibile dormire dentro una bolla trasparente sotto le stelle, un’esperienza senz’altro da provare. Può apparire quantomeno bislacco, ma dobbiamo sapere che questo tipo di strutture in realtà stanno andando molto di moda, negli ultimi anni. Questa in particolare è situata in mezzo alle colline, in un bosco e le bolle sono fatte con materiali di qualità, il design è moderno e ha elementi di recupero che vengono da una vecchia masseria. La parte esterna invece ha vasca idromassaggio riscaldata, oltre che ad un tavolo e sedie per la colazione e l’aperitivo.

La prossima volta nel momento della scelta degli alberghi, oltre a considerare distanza e il prezzo, non accontentatevi e provate qualcosa di suggestivo, lascerà il segno durante il vostro pernottamento.