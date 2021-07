Costiera Amalfitana in un giorno: cosa non potete perdervi

Cosa vedere in un giorno in Costiera Amalfitana? Le mete top da non perdersi per una mini vacanza in questa perla del Mediterraneo.

La Costiera Amalfitana è senza dubbio una delle destinazioni più interessanti per una vacanza estiva in questo 2021. L’Italia, è una meta al top viste anche le restrizioni viaggi per via dell’ emergenza coronavirus. E allora anche questa volta andiamo alla scoperta di alcune delle perle più belle che abbiamo nel nostro paese. La costiera Amalfitana è sicuramente una delle zone più belle, selvagge e romantiche che possiamo immaginare. Ma non c’è solo Amalfi! Scopriamo cosa vedere in un rapidissimo tour di un giorno!

La perla della Costiera: Positano

Per dire di essere stati in Costiera Amalfitana non potete non fare un salto a Positano, un luogo unico e speciale che sembra quasi incastonato nella montagna. Da qui si gode di un panorama meraviglioso, ma non c’è solo mare. Preparatevi a tanta bellezza culturale e architettonica che si snoda dalla piazza principale fino alle chiese e alle zone montuose dove fare delle passeggiate che vi permetteranno di avere una visuale unica sulla Costiera.

Cosa vedere a Maiori

Altra luogo meraviglioso da visitare è sicuramente Maiori che con la sua spiaggia lunghissima e il suo lungomare considerato tra i più belli d’Italia, è una città pazzesca da visitare per una toccata e fuga nella Costiera Amalfitana. Ammirerete un paesaggio dal sapore medioevale, con i ruderi del castello e delle torri a fare da cornice ad un luogo pazzesco.

Tour di Amalfi “al volo”

In ultimo non possiamo non parlare della vera perla della costiera: Amalfi. Questa città con il suo Duomo meraviglioso e imponente che domina tutta la scena dall’alto della scalinata è unica e speciale. Camminando nel centro potrete poi trovare tantissimi vicoli dove mangiare ottimo pesce fresco o fare shopping.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amalfi Coast Italy (@amalficoast_italy)

Le tre mete da non perdersi

Queste sono soltanto alcune delle meraviglie della Costiera Amalfitana e sta voi poi scegliere. Quale tra queste location fa per voi ed è perfetta per regalarvi una vacanza meravigliosa ed unica nel suo genere.