Quando dobbiamo scegliere l’hotel per la nostra vacanza, ci sono degli aspetti che dobbiamo considerare e che faranno la differenza sulla nostra vacanza

Non basta scegliere la destinazione e una data, quando c’è in ballo una vacanza sono diversi gli aspetti che dobbiamo mettere a fuoco. Prima di tutto la questione dell’alloggio: non è solo ‘dove passare la notte’ ma è il posto che renderà la nostra vacanza un paradiso o un inferno. Ma come fare a capire se quello che abbiamo scelto è un buon hotel o meno?

Se indubbiamente il numero di stelle è un indicatore del valore di un hotel ci sono altri aspetti che dovreste considerare. Ecco dunque 5 elementi da valutare per scoprire se è un buon hotel o meno.

Un hotel non vale l’altro: questi sono i servizi che fanno davvero la differenza

Se siete in procinto di organizzare un viaggio, questi sono i servizi a cui dovreste prestare un occhio prima di prenotare un soggiorno. Ci sono infatti degli elementi che differenziano un hotel normale da un hotel buono.

Solitamente diamo moltissima importanza ad aspetti pratici: come la distanza tra l’alloggio e il centro della città, la dimensione della stanza, il balcone, ma non trascurate i servizi che l’albergo offre: ecco i più importanti e che fanno la differenza.

la colazione

servizi per i bambini

Il pasto più importante della giornata: la colazione

Potrà sembrare una sciocchezza ma il più delle volte quando i prezzi sono bassi la colazione tendenzialmente non è inclusa. Ma invece è uno di quei servizi irrinunciabili in una vacanza, una vera coccola che darà alla giornata una marcia in più.

Dal tipo di colazione potrete capire il valore di un hotel: deve essere a buffet, deve essere internazionale, deve prevedere frutta fresca e pasticceria artigianale (se vi offre solo merendine confezionate scappate a gambe levate). Fate dunque attenzione alla colazione: se è inclusa o meno e chiedete esplicitamente alla reception com’è la colazione

Kids friendly: servizi per i bambini e di conseguenza anche per gli adulti

Questa tipologia di servizi non si occupano solamente di dedicare uno spazio fisico ai bambini ma propongono un vero e proprio intrattenimento. Aiutando e migliorando qualitativamente non solo il soggiorno dei più piccoli, ma anche di rimando quello dei più grandi. Chi ha dei bambini lo sa bene, non è la cosa più semplice del mondo partire con i figli per una vacanza. Questo vale soprattutto quando sono ancora piccoli ma questo servizio potrà di certo aiutare moltissimo.

Area benessere: che vacanza sarebbe altrimenti?

A proposito di servizi che permettono di farvi staccare la spina dalla vita di tutti i giorni: l’area benessere. Dopo un bel giro nella località scelta cosa c’è di meglio che ritirarsi nella spa del vostro hotel? Un modo per rigenerarsi completamente, alcune strutture hanno delle vere e proprie zone wellness di altissimo livello.

Non sono solo dei jolly nei momenti di pioggia, ma un modo per ricaricarsi completamente e che alzerà l’asticella del benessere della vostra vacanza. Se un hotel non ha l’area wellness non vuol dire sia un brutto hotel, ma vi consigliamo di scegliere uno che ce l’abbia se volete davvero riposarvi.

Parcheggio meglio che ci sia

Se visitare una città il parcheggio non è indubbiamente una priorità, ma se valutate di noleggiare un auto o state facendo un viaggio itinerante con la vostra macchina avere un hotel con il parcheggio fa la differenza eccome. In ogni caso un hotel attrezzato anche per il parcheggio – fosse anche in convenzione – significa un hotel che pensa al cliente a 360 gradi.

Dove vai, se la connessione wifi non ce l hai?

Parafrasando Alberto Sordi e la sua celebre canzone possiamo dire che internet è imprescindibile. Anche se siamo in vacanza vogliamo comunque restare connessi per controllare magari le mappe di google per il nostro itinerario, leggere le recensioni del ristorante dove vogliamo andare o postare le foto delle nostre vacanze. Sarebbe bello prendere la balla al balzo per provare a fare una vacanza Digital Detox ma in alcuni casi è molto difficile, nel dubbio è sempre bene avere una connessione wifi stabile e non usarla, piuttosto che non avere neanche la possibilità di fruirne.

Un hotel di città che non offra il wifi gratuito in tutte le stanze ha molto, moltissimo da farsi perdonare. Occhio dunque a quegli hotel che hanno la connessione solo nella hall

I servizi più originali proposti dagli hotel

Tra i servizi più originali che una struttura può offrire ad un cliente e quelli che invece vengono più richiesti sono quelli che ruotano attorno alla già citata Digital Detox. Servizio che si pone come antagonista rispetto a quello che verte sul servizio Wifi, infatti questo specifico servizio verte sulla consegna fisica dello smartphone direttamente all’arrivo, per poi riprenderlo al termine della vacanza. Di solito viene usata questa opzione per i week-end.

Ci sono oltre a questo anche tutte quelle attività legate alla meditazione, yoga e Mindfulness.

Uno dei servizi più comodi che viene apprezzato in particolare dalle famiglie è il braccialetto per pagare. Solitamente è una modalità usata nei resort ed è indicato per coloro che hanno i bambini. Così è semplicissimo effettuare pagamenti, dato che non devono girare con dei contanti. Inoltre qualora si dovesse perdere, il personale potrà rintracciare immediatamente i genitori.

Ovviamente tutti questi servizi che rendono migliore un hotel possono incidere notevolmente sul prezzo finale. Se volete risparmiare un hotel spartano è sicuramente la scelta migliore, ma sappiate che molti hotel riescono ad intrecciare prezzi competitivi con dei servizi di qualità con allettanti pacchetti All Inclusive.