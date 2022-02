Viaggi in Giordania: non servirà più il tampone, tutte le novità

Viaggi in Giordania: non servirà più il tampone, tutte le ultime novità da conoscere.

Sempre più Paesi riaprono le frontiere o cancellano le restrizioni al turismo internazionale. La flessione generale dei contagi di Coronavirus sta favorendo un ritorno alla normalità dei viaggi, quasi al livello di pre-pandemia.

Ora, un nuovo Paese ad allentare le restrizioni per i viaggiatori internazionali è la Giordania. Dal prossimo mese di marzo si potrà entrare nel Paese senza più obbligo di tampone. Sarà necessario soltanto registrarsi su una piattaforma prima della partenza. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Viaggi in Giordania: non servirà più il tampone

Niente più obbligo di tampone per entrare in Giordania. Il governo ha deciso di eliminare questa restrizione di viaggio per i turisti internazionali, italiani inclusi. La nuova regola entrerà in vigore il prossimo 1° marzo.

Finora era chiesto un tampone molecolare PCR con risultato negativo prima della partenza e un altro all’arrivo nel Paese, sia per via aerea, che marittima e terrestre.

Per visitare laGiordania, i viaggiatori dovranno registrarsi sulla piattaforma governativa www.gateway2jordan.gov.jo per ottenere il codice QR necessario per l’ingresso nel Paese e per entrare negli hotel, nei ristoranti e negli altri luoghi pubblici.

Nel caso in cui un viaggiatore avesse sintomi compatibili con il Covid-19 dovrà sottoporsi al tampone molecolare e in caso di risultato positivo dovrà sottoporsi ad auto-quarantena della durata di cinque giorni.

Via libera, dunque, ai viaggi del turismo internazionale, con la formalità dell’iscrizione sulla piattaforma.

Viaggi dall’Italia

Se la Giordania semplifica le regole di viaggio, tuttavia agli italiani è ancora precluso visitare il Paese. La Giordania, infatti, è nell’elenco E dei Paesi dove al momento non è consentito viaggiare per turismo ma solo per motivi di salute, studio, lavoro e rientro al domicilio o residenza.

Inoltre, chi rientra in Italia dalla Giordania, oltre a dover presentare un tampone negativo effettuato prima della partenza, deve sottoporsi a isolamento fiduciario per 10 giorni e al termine sottoporsi a un nuovo tampone.

Le regole di viaggio aggiornate dall’Italia alla Giordania sul portale della Farnesina Viaggiare Sicuri: www.viaggiaresicuri.it/country/JOR

