La Grotta dell’Amore: il rifugio perfetto per gli innamorati

San Valentino 2022 sta arrivando: ecco la destinazione perfetta per un rifugio d’amore.

Organizzare un viaggio o una mini vacanza per San Valentino 2022 è un’idea molto bella. Un regalo sicuramente apprezzato dal vostro partner perché vi permetterà di partire e di regalarvi una nuova emozionante avventura insieme. Ma dove andare in occasione della festa degli innamorati? Il luogo perfetto è la Grotta dell’Amore, un luogo magico nella straordinaria cornice di Cala Sorrentino nell’isola di Capraia.

La Grotta dell’Amore, il rifugio a Cala Sorrentino

Chiunque la abbia visitata definisce la Grotta dell’Amore come un antro di rara bellezza, suggestiva, quasi fatata per via dei giochi di colore che l’acqua fa con la parete della roccia e il sole. A farla da padrona, ovviamente, è la natura incontaminata e bellissima di questa zona.

Anche la fauna marina sembra godere di ottima salute, regalando così la possibilità di fare meravigliose escursioni di snorkeling proprio nella grotta e nelle acque circostanti. La si può raggiungere solo via mare, per questo non è mai presa d’assalto dai turisti. Anzi. Spesso chi arriva qui si ferma sull’imbarcazione nei pressi della Grotta, scendendo solo per qualche tuffo o immersione. Del resto, attorno alla grotta, la macchia mediterranea cresce e trionfa rigogliosa rendendo così proprio la natura la protagonista indiscussa di questa zona.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Nuzziello (@matteo_nuzziello)

Questo è il luogo perfetto per gli innamorati che spesso hanno scelto infatti questa grotta di Cala Sorrentino per giurarsi amore eterno. Proprio il fatto che fosse così romantico ha dato a questo luogo il soprannome di Grotta dell’Amore.

Siete pronti per partire alla scoperta di questa meravigliosa destinazione per una vacanza dedicata all’amore? In estate è ancora più bella, quindi la Grotta dell’Amore è senza dubbio la meta perfetta per gli innamorati in ogni momento dell’anno.