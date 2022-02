Regali di San Valentino 2022 low cost: la gift card di Airbnb

Idee regalo per San Valentino 2022: un pensierino a tema viaggi con la card di Airbnb.

Inutile nascondersi dietro a un dito. Quando si tratta di trovare il regalo giusto per San Valentino andiamo in panico. La nostra metà ha tutto quello che si può immaginare e, per questo, a meno che non abbia espresso esplicitamente un desiderio, capire cosa portarle in dono per il 14 febbraio 2022 diventa complicato. Fortunatamente, se ama viaggiare, Aribnb per San Valentino ha pensato a delle Gift Card e delle esperienze pazzesche da poter regalare!

La gift card di Airbnb come regalo di San Valentino 2022

L’idea perfetta per San Valentino 2022 da regalare a chi ha una passione per i viaggi, potrebbe essere proprio una gift card di Aribnb. Facili da regalare, senza scadenza e perfette per regalare un soggiorno oppure una esperienza. Già perché il portale ormai non si occupa più solo di trovare una sistemazione: oggi offre anche tantissime esperienze particolari da fare nella destinazione che avete raggiunto per la vacanza.

Le esperienze che si possono regalare

Tra le opzioni, potrete scegliere di regalare una passeggiata con gli alpaca, un corso per imparare come si fa la pasta a mano, un concerto romantico in un vigneto, dei walking tour privati nel cuore di alcune delle città più belle d’Italia. Ma anche dei viaggi in barca a vela, dei tour in Vespa nei bucolici paesaggi della campagna nostrana… Insomma, immaginate qualcosa che avreste sempre voluto fare? Bene. Qui c’è!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Airbnb (@airbnb)

Personalizzazioni del regalo di San Valentino

La card si può personalizzare sia a livello di grafica, che a livello di importo da caricare sul voucher. Gli importi suggeriti vanno dai 50 euro in su, ma potete anche decidere di mettere un po’ meno a seconda delle vostre esigenze economiche.