By

EasyJet estate 2022: nuovi voli dall’Italia per la Grecia e Berlino. Tutte le informazioni utili.

Continua a crescere l’offerta delle compagnie aree low cost in vista della stagione estiva 2022 e della piena ripresa dei viaggi. Gli operatori del settore turistico contano su una ripresa più stabile dei viaggi dopo le grandi incertezze e gli stop and go degli ultimi due anni a causa della pandemia.

Dunque, le low cost aprono nuove rotte e aumentano le frequenze di voli in partenza dall’Italia verso le destinazioni di vacanza nel nostro Paese e all’estero.

Abbiamo già visto che la compagnia EasyJet ha aumentato i voli da Torino per Londra Gatwick, portandoli fino all’estate. Ora, proprio dalla low cost di origine britannica e con sede internazionale in Svizzera arriva la notizia di nuovi voli dall’Italia verso le isole greche e una capitale come Berlino. Tra vecchi collegamenti che ritornano e nuovi che vengono aperti, ecco tutto quello che bisogna sapere.

Leggi anche–> Viaggi last minute a febbraio: le ultime imperdibili offerte di Ryanair

EasyJet estate 2022: nuovi voli per la Grecia e Berlino

Torna a crescere l’offerta di voli di EasyJet per l’estate 2022, con nuovi collegamenti dall’Italia, o vecchi che ritornano, verso mete di vacanza come la Grecia e la capitale Berlino.

Le novità riguardano soprattutto l’aeroporto di Napoli Capodichino, dove partiranno dal prossimo giugno tre nuove rotte verso le isole greche. Le isole collegate con voli diretti allo scalo partenopeo sono quelle di Cefalonia, Kos e Santorini. Tutte e rotte avranno due frequenze a settimana.

Inoltre, EasyJet ha annunciato il ripristino del volo diretto da Pisa a Berlino, sempre per la prossima stagione estiva. I voli decolleranno dal 28 giugno e i biglietti sono già in vendita sul sito web ufficiale della compagnia. Il volo avrà una frequenza bisettimanale e collegherà l’aeroporto Galilei con quello di Berlino Brandeburgo.

Quello di Pisa è uno scalo importante per EasyJet, che qui opera fino a 9 destinazioni. Tra le città collegate a Pisa da Easyjet ricordiamo: Londra Gatwick, Londra Luton, Parigi Orly, Bristol, Manchester.

Con i nuovi collegamenti e altri, EasyJet punta a ripristinare un’offerta di voli vicina ai livelli del 2019, in periodo di prepandemia. La compagnia low cost opera in Italia con con 33 aerei e 180 rotte internazionali e domestiche. Una presenza destinata a crescere nei piani della società.

Leggi anche –> Wizz Air: nuovi collegamenti dall’Italia con Londra Gatwick