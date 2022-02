Per un regalo di San Valentino veramente da sogno, arriva la promozione di Corsica e Sardinia Ferries.

Amanti dei viaggi tenetevi pronti perché finalmente è arrivata un’offerta di San Valentino per partire e raggiungere le vostre destinazioni di vacanza preferite! Corsica Sardinia Ferries, infatti, hanno attivato uno sconto super interessante per partire con la loro flotta. Un amore di sconto, come lo hanno definito, per festeggiare San Valentino con un bel viaggio. Ma scopriamo di più su questa pazzesca offerta!

Il Regalo giusto per San Valentino 2022 è un viaggio

Trovare un regalo per San Valentino, lo sappiamo, non è mai un’impresa semplice. Anzi. Spesso la nostra metà ha già tutto quello che potrebbe desiderare. Ecco allora che l’idea di partire per un viaggio potrebbe essere la soluzione giusta. Ma come fare per regalare una vacanza senza spendere troppo? Semplice, approfittando delle tante promozioni di San Valentino che ci sono in questo periodo, come quella di Corsica e Sardinia Ferries.

Lo sconto di Corsica e Sardinia Ferries per il 14 febbraio

Sul sito della compagnia, dal 4 al 14 febbraio 2022 potrete utilizzare un codice sconto di 30 euro per viaggiare verso Corsica, Sardegna, Elba e Baleari, anche in estate! Per sfruttarlo dovete iscrivervi, o collegarvi, al Corsica Club e, prima del pagamento inserire il codice che trovate qui sul sito. La promozione è valida su una spesa minima di 150 euro per tutti i viaggi fino al 31 dicembre 2022, compresi i mesi di alta stagione come luglio e agosto.

Insomma, con una promozione così, scegliere il regalo per San Valentino a tema viaggi non è mai stato più semplice. Finalmente possiamo tornare a organizzare le vacanze sperando che il profumo di libertà che sentiamo nell’aria possa inebriarci completamente. Cosa state aspettando? È ora di partire e prenotare la vostra vacanza d’amore.