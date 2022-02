By

Carnet Frecce di Trenitalia: le ultime offerte per l’alta velocità low cost. Le informazioni da non perdere.

Per i vostri viaggi tra le città italiane i treni ad alta velocità sono pratici e comodi. Vi permettono di raggiungere i centri cittadini evitando i lunghi spostamenti verso e dagli aeroporti a cui obbligano i viaggi in aereo. Inoltre si evitano i lunghi e fastidiosi controlli in aeroporto.

Viaggiare con l’alta velocità è anche economico se si approfitta delle tante offerte disponibili. Qui vi segnaliamo le ultime da Trenitalia che propone nuovi pacchetti di viaggio scontati con i suoi carnet. I nuovi ribassi sono davvero convenienti. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle ultime offerte.

Carnet Frecce di Trenitalia: le offerte per l’alta velocità low cost



Non dovete perdervi per nulla al mondo le ultime offerte di Trenitalia con il nuovo Carnet Frecce, per viaggiare sui treni ad alta velocità a prezzi scontati.

Se acquistate un Carnet avrete uno sconto extra del 10% su quello già applicato con l’acquisto dei pacchetti di viaggio per i treni alta velocità. La promozione è disponibile fino al 31 marzo. Affrettatevi per acquistare il vostro Carnet.

Le offerte di Trenitalia:

con un Carnet di 5 viaggi avrete uno sconto del 20% sul prezzo base,

avrete uno sul prezzo base, il Carnet di 10 viaggi ha lo sconto del 30% rispetto al prezzo base,

ha lo rispetto al prezzo base, il Carnet da 15 viaggi prevede uno sconto del 40%, sul prezzo base.

Ciascun tipo di Carnet prevede un ribasso ulteriore del 10% rispetto allo sconto applicato nel pacchetto originario (-10% con 5 viaggi, -20% con 10 viaggi, -30% con 15 viaggi).

Treni Intercity

Segnaliamo, inoltre, i Carnet con lo sconto anche per i treni Intercity di Trenitalia.

Il Carnet di 5 viaggi prevede lo sconto del 10% rispetto al prezzo base,

prevede lo rispetto al prezzo base, mentre il Carnet di 10 viaggi ha uno sconto del 20% sul presso base,

ha uno sul presso base, infine il Carnet di 15 viaggi prevede uno sconto del 30% sempre sul prezzo base.

l Carnet di viaggi sono nominativi, utilizzabili entro 180 giorni e sono riservati ai titolari di CartaFRECCIA. La CartaFRECCIA può essere richiesta gratuitamente.

Per ulteriori informazioni sulla promozione: www.trenitalia.com/it/offerte_e_servizi/i_nostri_carnet.html

