Frecciarossa Milano – Parigi: le offerte low cost da prendere subito. Tutte le informazioni utili.

Sabato 18 dicembre si sono inaugurati i viaggi in treno Frecciarossa tra Milano e Parigi. All’alba sono partiti i primi treni, in contemporanea uno da Milano e uno da Parigi. Finora la linea alta velocità per Parigi era stata gestita in monopolio dai treni francesi TGV.

Il viaggio in Frecciarossa, tra la stazione Centrale di Milano e La Gare de Lyon, dura meno di 7 ore. Sul sito di Trenitalia sono disponibili offerte low cost imperdibili da prenotare subito.

Se state programmando un viaggio da Milano a Parigi dovete prendere in considerazione di prendere il treno. Dal 18 dicembre, infatti, sono operativi i treni alta velocità Frecciarossa, per spostarsi da città a città senza trasferimenti e attese in aeroporto e soprattutto a prezzi molto convenienti.

Sono previsti due treni Frecciarossa giorno, di andata e ritorno, tra Milano Centrale e Parigi Gare de Lyon con fermate a Torino e Lyon Part Dieu.

Alla mattina, il treno parte da Milano Centrale alle ore 6.25 e arriva alla Gare de Lyon di Parigi alle ore 13.22. Al pomeriggio, il Frecciarossa da Milano parte alle ore 15.53 e arriva a Parigi alle ore 22.25.

Invece, da Parigi il Frecciarossa parte alle ore 7.26 alla mattina e arriva a Milano alle ore 14.07. Mentre nel pomeriggio la partenza dalla Gare de Lyon è alle ore 15.18 con arrivo a Milano alle ore 22.07.

In seguito, l’offerta sarà ampliata con altri 3 Frecciarossa al giorno, di andata e ristorno.

È il prezzo, tuttavia, ad essere interessante. Il biglietto del treno alta velocità Milano – Parigi è offerto a 29 euro a tratta, in Classe Comfort Standard.

I servizi sul treno

A bordo del Frecciarossa da Milano a Parigi sono previsti quattro livelli di servizio:

Executive Comfort Class

Business Comfort Class

Standard Comfort Class

Sala Meeting

Ulteriori servizi sono previsti nei livelli di servizio Business e Standard, con carrozze per tipologie diverse di viaggiatori: area Silenzio, per viaggiare in tranquillità e senza rumori, e area Allegro per chi desidera approfittare del viaggio per scambiare chiacchiere liberamente con colleghi, amici o familiari.

Inoltre, sono disponibili a bordo il Wifi fast per navigare gratuitamente, il Portale di intrattenimento FRECCE dal quale si può accedere a quotidiani, riviste, libri, giochi, musica intrattenimento.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/le_frecce/il-frecciarossa-arriva-a-parigi-.html