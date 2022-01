Volotea annuncia nuove rotte estive dall’Italia, i voli

By

Volotea annuncia nuove rotte estive dall’Italia, ecco i voli. Tutte le informazioni utili.

Le compagnie aeree low cost scaldano i motori in vista della stagione estiva, quando i viaggi dovrebbero riprendere più stabilmente, nell’auspicio che la pandemia di Covid allenti la presa.

Nel frattempo, molte restrizioni stanno venendo meno, con l’Unione Europea che ha raccomandato agli Stati membri di non chiedere più il tampone negativo per gli arrivi dall’estero, almeno alle persone vaccinate o guarite, limitandosi all’utilizzo del Green pass europeo. Mentre altri Paesi hanno riaperto o stanno riaprendo ai viaggi internazionali, dopo le ultime chiusure dovute alla nuova variante Omicron

Il settore del turismo, dunque, si prepara a ripartire e le compagnie aeree sono pronte a riaprire le rotte estive aumentando le frequenze dei voi o inaugurando nuovi collegamenti. Qui vi segnaliamo le nuove rotte annunciate da Volotea in Italia, nazionali e per l’estero. Ecco cosa bisogna sapere.

Volotea annuncia nuove rotte estive dall’Italia

Nelle ultime ore, la compagnia low cost Volotea ha annunciato l’apertura di nuove rotte in partenza dall’Italia per la stagione estiva. Si tratta di collegamenti nazionali e dall’estero. Le prime novità in vista dell’estate.

Una nuova tratta estiva importante è quella che collegherà l’aeroporto di Napoli all’isola di Pantelleria, nel cuore del Mediterraneo, ambita destinazione di vacanza. Il nuovo volo decollerà dal prossimo 28 maggio, con una frequenza settimanale, il sabato.

Inoltre, Volotea ha confermato gli altri collegamenti di Pantelleria con gli scali di Milano Bergamo, Bologna, Genova, Torino, Venezia e Verona. Con l’aeroporto di Napoli i collegamenti saliranno a sette, facendo di Volotea la prima compagnia aerea dell’isola.

Le novità non finiscono qui. Altri collegamenti importanti che saranno attivi per la prossima stagione estiva riguardano la Normandia. La regione settentrionale della Francia sarà connessa con voli diretti in partenza dalle principali isole italiane, Sardegna e Sicilia. Volotea, infatti, collegherà gli aeroporti di Palermo e Olbia con Deauville, rinomata località turistica balneare affacciata sulla Manica.

La rotta da Palermo sarà attivata il 15 aprile, quella da Olbia il 10 maggio. In entrambi i casi i voli avranno una frequenza settimanale: da Palermo il venerdì e da Olbia il martedì.