Pinkadella, la focacceria in una cabina del telefono a Londra. Un luogo tutto da scoprire.

La focacceria più piccola del mondo ha aperto da poche settimane a Londra, all’interno di una delle tradizionali cabine rosse del telefono. L’idea è venuta a un italiano, un musicista nato in una famiglia di chef e ristoratori che ha deciso di lanciarsi nel suo originale progetto gastronomico che ha subito conquistato gli inglesi, e non solo.

La focacceria si chiama Pinkadella, nome che viene dall’unione delle parole “pink”, rosa in inglese, e “della” da mortadella. Una scelta per rendere il locale riconoscibile e dal nome orecchiabile. La cucina italiana, in tutte le sue forme, ha definitivamente conquistato il cuore degli inglesi e questa è una nuova iniziativa di successo di un nostro connazionale a Londra. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Pinkadella, la focacceria in una cabina del telefono a Londra

La focaccia farcita di mortadella servita da una cabina del telefono rossa è diventata la nuova tendenza che ha conquistato Londra. A prepararla è l’italiano Gabriele Contente, di 30 anni e originario di Roma, che ha avuto la brillante idea di aprire una minuscola ma attrattiva focacceria all’interno di tradizionale telephone booth.

Sostitute da cabine del telefono più moderne e soppiantate soprattutto dall’uso dei cellulari, le vecchie cabine del telefono rosse, un patrimonio nazionale, sono rimaste come attrazioni turistiche. In alcuni casi sono state convertite in vetrine di oggetti, piccole librerie o addirittura in minuscoli musei, come quello di Warley Town, cittadina dello Yorkshire dell’Ovest, dove una cabina del telefono rossa ospita il museo più piccolo del mondo.

Ora, grazie all’ingegnosa iniziativa di Gabriele Contente, a Londra c’è la focacceria più piccola del mondo, Pinkadella. Il nome richiama la mortadella e il suo colore, con un nome facile da pronunciare anche per gli inglesi, rispetto ad altri in italiano o dialetto romano.

Il locale

La focacceria è stata inaugurata il 1° gennaio, al numero 40 di Rosslyn Hill, nel quartiere residenziale di Hampstead Heath, nella parte Nord di Londra.

La focaccia bianca viene sfornata e consegnata alla mattina da un forno vicino gestito da italo-inglesi e poi viene farcita e scaldata da Gabriele Contente con mortadella rigorosamente italiana, preparata e poi spedita dal nostro Paese.

Non solo mortadella, la focacceria propone anche altre golose farciture, come pomodori secchi, pesto di pomodori, pesto alla genovese, salsa di peperoni e burrate. Una focaccia costa da 6 sterline, poco più di 7 euro, a 8 sterline, circa 10 euro. Non è poco per un panino farcito, ma in linea con i prezzi di una città come Londra e soprattutto per la qualità offerta. Il menù prevede anche il dolce, con bombe calde al cioccolato e caffè espresso.

La focacceria più piccola del mondo all’interno di una cabina telefonica rossa ha subito attirato numerosi clienti. La posizione sua posizione sulla strada è sicuramente strategica.

Gabriele Contente ha detto a Repubblica che, nonostante sia ancora agli inizi, programma di ampliare la sua attività e di aprire una focacceria Pinkadella anche a Roma.

La mappa di Londra con l’indirizzo della focacceria Pinkadella