Trucchi e suggerimenti per mettere da parte un po’ di soldi ogni giorno per un viaggio o una vacanza da sogno.

Tutti noi vorremmo partire alla volta di una meta esotica e lontana. Viaggiare verso le Maldive, la Polinesia, fare un viaggio avventuroso in Canada, un classico Coast to Coast in America… Eppure c’è qualcosa che ci ferma. E non è legato per forza alla pandemia da Coronavirus, ma da altro. Cosa?

I soldi che non siamo riusciti a mettere da parte. Spesso e volentieri infatti non abbiamo la disponibilità economica per partire alla volta di location così da sogno. E allora cosa facciamo? Chi ha qualche soldino da parte lo investe in un viaggio in una meta in Italia, altrettanto meravigliosa sia chiaro, o in Europa all’insegna del low cost. Tutti coloro che sognavano invece il grande viaggio dall’latra parte del mondo restano a casa. Il che è un peccato perché basterebbe riuscire a risparmiare un po’ per volta per potersi permettere finalmente il viaggio da sogno.

Come risparmiare soldi ogni giorno per un viaggio?

La prima cosa da sapere è che non bisogna partire in quarta imponendosi di risparmiare 500 euro al mese. Assolutamente no. Così facendo non andrete da nessuna parte perché se avete uno stipendio normale e vivete in una famiglia composta anche solo da un’altra persona oltre a voi sapete benissimo che 500 euro al mese da togliersi sono troppi. Ci sono le tasse, gli imprevisti, le bollette…

Molto meglio allora risparmiare qualche soldo giorno per giorno. Potete partire con 50 centesimi al giorno, l’equivalente di un caffé alle macchinette. Vedrete che dopo un po’ vi sembrerà di non aver praticamente nemmeno iniziate a risparmiare. A quel punto, progressivamente, scalate in alto e aumentate i soldi che mettete da parte ogni giorno. Vedrete che, lentamente, avrete un bel gruzzoletto da parte.

Come risparmiare 3000 euro all’anno per una vacanza da sogno?

Spesso viene considerato che una vacanza pazzesca possa costare dai 1500 euro ai 3000 euro a testa a seconda della destinazione. Sempre nell’ottica di mettere da parte poco per volta, per arrivare ad avere la cifra massima alla fine dell’anno dovreste cercare di mettere nel salvadanaio più o meno 8 euro al giorno. Non è poco, non è tantissimo, dipende da quante spese avete e da quanto è il vostro stipendio.

Il consiglio è quello magari di iniziare a mettere i soldi da parte nell’ottica di partire per la vostra vacanza da sogno dopo 2 anni. Così la cifra di 3000 euro la raggiungete in più tempo e ogni giorno dovrete risparmiare la metà.