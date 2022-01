Sapete dove vive il conduttore del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini? Ve lo sveliamo noi scoprendo la sua casa.

Nonostante sia il maestro del gossip e dei rumors, Alfonso Signorini è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, ma non sulla sua casa, che mostra spesso sui social network.

Signorini è sempre presente nelle case degli italiani, grazie al Grande Fratello Vip, reality show di Canale 5 che condurrà fino a marzo 2022. Ma dove vive Alfonso? Ve lo sveliamo noi.

Dove vive Alfonso Signorini

Il conduttore e giornalista Alfonso Signorini è di Milano ed è proprio nella capitale lombarda che ha deciso di vivere. Infatti, il conduttore del GF Vip vive in un lussuoso appartamento proprio al centro città, come si capisce benissimo dai suoi profili social.

Qui, infatti, Signorini mostra spesso un assaggio degli interni dell’abitazione: senso estetico, raffinatezza e semplicità per un’abitazione che riflette perfettamente lo spirito del padrone di casa, su due piani.

In casa Signorini sono tante le sculture, gli oggetti d’arte e i quadri esposti, come vediamo spesso in post e stories. Nel salone del conduttore ci sono alcuni dipinti della cantante Maria Callas, da sempre molto amata e stimata da lui. Le pareti sono bianche e per andare ai piani superiori si passa da una bellissima scala con i gradini in legno.

Alfonso, poi, ci tiene molto all’attività fisica: infatti nel suo appartamento non mancano ben due stanze adibite a palestra, dove spesso si allena mostrando ai suoi follower i suoi progressi.