Il film italiano che ha segnato la fine del 2021, ha avuto degli scenari incantevoli: ecco le location del film La Befana vien di notte 2 con Monica Bellucci

Il 30 dicembre è uscito al cinema con 01 Distribution La befana vien di notte 2 – Le origini, un film che si pone come prequel della commedia fantasy che ha registrato un vero e proprio record al botteghino con la precedente “La befana vien di notte” con Paola Cortellesi. Questa versione si pone come obiettivo quello di portare avanti e approfondire questa storia con Monica Bellucci, Fabio De Luigi e Zoe Massenti. Ma dove è stato girato? Quali sono le location del film?

La Befana vien di notte: ecco le location del film

Siamo nel XVIII secolo, e conosciamo Paola (Zoe Massenti), una giovane ragazza di strada intenta a ostacolare il Barone De Michelis (interpretato da Fabio De Luigi), un dichiarato oppositore delle streghe, di fatti ha tutta l’intenzione di mettere al rogo la giovane, ma questa verrà salvata dalla strega Dolores (Monica Bellucci).

La pellicola è stata girata prettamente tra 2 regioni: Lazio e Umbria, nella Tuscia. In alcune scene possiamo vedere dei borghi come come Soriano nel Cimino, la Faggeta vetusta patrimonio dell’UNESCO oltre che Cascate di Chia, Todi e Orvieto.

I borghi della pellicola sono esteticamente incredibili, mentre i luoghi naturali sono l’ideale per una storia all’insegna del fantastico come questa.

Tuscia, luogo magico e bellissimo

La Tuscia, è un’area abitata dai tempi degli Etruschi, si trova nella parte alta del Lazio, una terra colma di borghi e castelli affascinanti incorniciati da colline. A valle invece, troviamo tutta la bellezza naturale delle terme, boschi e laghi, come il famosissimo lago di Bolsena.

Soriano nel Cimino, il castello e la faggeta

Ci sono alcune scene che sono state girate sempre nella Tuscia, in provincia di Viterbo, nello specifico a Soriano nel Cimino alle pendici del Monte Cimino, con il caratteristico Castello Orsini, le fontane e la torre dell’orologio.

Poco lontano dal centro storico di Soriano troviamo un altro scenario suggestivo: la Faggeta Vetusta, patrimonio Unesco, è una faggeta secolare che conta all’incirca 57 ettari.

Cascate di Chia, la splendide cascate

Poi abbiamo la zona delle Cascate di Chia, a soli 15 minuti da Viterbo, chiamate e conosciute come Cascate di Fosso Castello, questo nome ha un motivo totalmente pratico: nascono infatti in modo naturale, proprio grazie al torrente Castello.

Umbria, la befana fra Todi e Orvieto

Andiamo in Umbria e vediamo Todi con il suo centro storico, scenario della storia, ma non solo, infatti troviamo anche un Orvieto inedita. Con delle grotte suggestive nascoste in una rupe, i cittadini hanno scavato. E nel corso di 2500 anni hanno costruito una città dedita al silenzio e soprattutto al mistero.

Luoghi bellissimi scelti per il film la Befana vien di Notte, location da visitare fra magia, storia e arte.