Emozionanti passeggiate nella natura per principianti in Italia

Tre idee per una passeggiata nella natura adatta a principianti e non. Unico scopo? Rilassarsi

Passeggiare nella natura, attraverso paesaggi mozzafiato e senza nessuno intorno, non è solo una bellissima idea di vacanza, ma anche un’idea di viaggio perfetta dato il periodo storico. Decidere di intraprendere una bella giornata di trekking, al proprio ritmo e senza correre dietro ad altre persone, potrebbe essere la decisione più rilassante che possiate prendere per voi stessi e il vostro benessere. Non cimentatevi con delle passeggiate troppo impegnative con dei dislivelli da urlo: trovate la vostra quadra e vedrete che ne trarrete immediatamente dei benefici.

Le tre passeggiate per principianti nella natura da fare in Italia

Una delle passeggiate a piedi per principianti più apprezzate in assoluto e citate persino dagli esperti di viaggio del Daily Mail è in Italia, precisamente nelle colline del prosecco attorno a Treviso come Valdobbiadene o Conegliano. I percorsi sono tantissimi e potrete scegliere in base alle difficoltà, alla pendenza e anche alla durata. Troverete anche delle passeggiate semplicissime da mezzora.

La seconda idea è quella di andare alla scoperta delle passeggiate sull’Etna, in Sicilia. Vivere l’emozione di camminare sulle pendici di un vulcano potrebbe essere incredibile. Se, per altro, vi mettete nell’ottica di non avere fretta e di non dover fare una gara per raggiungere la vetta, anche la salita non sarà così dura. Vi ritroverete immersi in un paesaggio quasi lunare unico nel suo genere e ne varrà la pena.

Ultimo consiglio che vi diamo è quello di andare alla scoperta delle passeggiate lungo i laghi italiani. Sono percorsi essenzialmente in pianura, semplici e adatti a tutta la famiglia. Avete poi l’imbarazzo della scelta in questi casi perché di laghi ce ne sono tantissimi in tutta Italia e anche qui potrete scegliere la pendenza, la durata e la tipologia di paesaggio che preferite.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EtnaLive® (@etnalive)

Ecco allora che per voi abbiamo selezionato questi tre suggerimenti di passeggiate nella natura sia per principianti che per esperti che vogliono però rilassarsi. La parola d’ordine, infatti, è relax e pace nella natura.