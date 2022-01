La classifica delle compagnie aeree più sicure in assoluto nel 2022: chi c’è al primo posto?

Il mondo dei trasporti aerei sta vivendo un periodo non semplice. Così come tutto il comparto dei viaggi, la pandemia di Covid-19 ha messo un freno forzato alle vacanze e agli spostamenti. Tuttavia, complici le migliorie apportate agli aerei in ottica di sicurezza per ridurre le possibilità di contagio, per il 2022 è già stata eletta la migliore compagnia aerea con cui viaggiare. Come riporta la CNN la vincitrice è Air New Zeland che ha scalzato dal primo posto Qantas che aveva dominato la testa della classifica negli anni passati.

La classifica degli aerei più sicuri secondo ArilineRatings.com

A stilare la classifica delle migliori compagnie aeree del 2022 è stato AirlineRatings.com, un sito Web che si occupa essenzialmente di recensioni di prodotti e di sicurezza. A trionfare, tra i 385 vettori mondiali monitorati in termini di incidenti più o meno gravi, età dei velivoli, protocolli Covid e innovativi, è stata Air New Zeland. La compagnia ha effettuato un lavoro di riqualificazione totale degli aerei ed è stata eletta come leader mondiale in ambito di progressi sulla sicurezza operativa.

Perché è stata premiata Air New Zeland?

La compagnia neozelandese, infatti, ha ottenuto l’importante riconoscimento a fronte dei pochissimi incidenti, dell’ottimo percorso di addestramento dei piloti, delle innovazioni e della giovane età della flotta aerea.

La classifica completa

Al secondo posto troviamo invece Etihad Airways, seguita a ruota da Qatar Airways. Medaglia di legno per Singapore Airlines e quindi posto invece per Tap Portugal. La Qantas, che come avevamo detto è stata per anni considerata come la compagnia aerea più sicura, oggi è scivolata al settimo posto per via di un leggero aumento del numero di incidenti.

Le 10 compagnie low cost più sicure al mondo

Per quanto riguarda invece le compagnie aeree low cost più sicure è stato stilato un elenco a parte che vede la seguente classifica:

Allegiant Air

easyJet

Frontier Airlines

Jetstar Group

Jetblue

Ryanair

Vietjet Air

Volaris

Westjet

Wizz Air

Che ne dite? A fronte di questa classifica avete già deciso con quale compagnia tornerete a volare non appena sarà possibile?